FİNANS

"40 milyon turist hedefi yakalanacak"

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 11:28 | Son Güncelleme

TÜRSAB Orta Anadolu BYK Başkanı Engin Şahin: - "Bu yılki hedef 40 milyon turist ve 32 milyar dolarlık gelir. Yılın ilk 3 ayındaki artış oranı yüzde 30. Bu da gösteriyor ki bu yıl 40 milyon turist hedefini yakalayabileceğiz"

ERDAL ÇELİKEL - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Engin Şahin, bu yıl Türkiye'yi 40 milyon turistin ziyaret etmesinin beklendiğini belirterek, "Yılın ilk 3 ayındaki artış oranı yüzde 30. Bu da gösteriyor ki bu yıl 40 milyon turist hedefini yakalayabileceğiz." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçi ve turizm gelirleri açısından 2014'ün Türkiye'nin en iyi yılı olduğunu dile getirerek, 2015 ve 2016'da bölgesel olaylar ve FETÖ'nün darbe girişiminin ziyaretçi sayısını olumsuz etkilediğini söyledi.

Sektör açısından 2017'nin toparlanma yılı olduğunu anlatan Şahin, "Bu yıl, 2014'e yakın rakamların oluşacağı bir yıl olarak görünüyor. Bu yılki hedef 40 milyon turist ve 32 milyar dolarlık gelir. Yılın ilk 3 ayındaki artış oranı yüzde 30'du. Bu da gösteriyor ki bu yıl 40 milyon turist hedefini yakalayabileceğiz." diye konuştu.

Şahin, seçimlerin 24 Haziran'a çekilmesinin bazı rezervasyon iptallerine yol açtığını ancak bu durumun sektörü çok fazla etkilemeyeceğini belirterek, "Şu anda dış talep o kadar yüksek ki rezervasyon iptalleri zarara neden olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Rus turist sayısı 4,5 milyonu geçer"

Bu yıl rekor düzeyde Rus turist beklediklerini dile getiren Şahin, "İki ülke arasında geçmişte yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir ara turist sayısı 250-300 binlere kadar gerilemişti. Bu yıl 4,5 milyonu aşmasını öngörüyoruz. Çok ciddi bir toparlanma var." ifadesini kullandı.

Şahin, Akdeniz çanağına bakıldığında Türkiye'den daha uygun fiyatlarla daha kaliteli hizmet veren bir ülke bulunmadığının altını çizerek, sektör olarak sezondan beklentilerinin çok fazla olduğunu kaydetti. Şahin, "Bu yıl fiyatlarda da kıpırdanma oldu, turist sayısı da artacak. Bu sene bizim için iyi olacak." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Engin Şahin turizm TÜRSAB

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