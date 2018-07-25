"40 Yaş Altı 40 Genç CEO" ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - Ekonomist dergisinin "40 Yaş Altı 40 Genç CEO" araştırması kapsamında Türkiye’nin yeni nesil liderleri ödüllendirildi.

Ekonomist dergisi tarafından gerçekleştirilen "40 Yaş Altı 40 Genç CEO" araştırmasının ödül töreninin ilki, İstanbul ve Anadolu’dan çok sayıda iş insanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Ekonomist Dergisi Yayın Direktörü Rauf Ateş, törendeki konuşmasında, Türkiye’de güçlü bir genç lider kadrosu ortaya çıktığını belirterek, "100 milyon liradan birkaç milyar liraya kadar giden büyüklükteki şirketler, 40 yaş altındaki CEO’lara emanet ediliyor. Bir zamanlar sayıları birkaç olan bu genç liderlerin sayısı hızla artıyor, daha da artacak." ifadelerini kullandı.

Ateş, "40 Yaş Altı 40 Genç CEO" araştırmasının genç liderleri teşvik etmeyi, yenilerinin ortaya çıkması için özendirici olmayı amaçladığını dile getirdi.

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- Listedeki CEO'lar 29,9 milyar liralık ciroyu yönetiyor

En son 2016 yılında yayımlanan "40 Yaş Altı 40 Genç CEO" araştırmasında 16 isim 35 yaşın altındayken, bu yılki listede 19 yöneticinin 35 yaşın altında olduğu gözlendi.