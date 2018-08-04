"400 proje, yeni bir kalkınmanın fitilini ateşlemiştir"

Erdal, "Sayın Cumhurbaşkanımız, özellikle konuşmalarının başında çizdiği tarihsel panorama ile Türkiye’nin gelecek vizyonunun ilhamının kaynağını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Kadrosuyla beraber ortaya koyduğu kararlı tavır da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin olumlu bir yansıması olarak değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Açıklanan projelerin dikkat çeken tarafının milletin tüm ihtiyaçlarına seslenmesi olduğunu vurgulayan Erdal, şunları kaydetti:

"Ekonomiden eğitime, sosyal güvenlikten sağlığa, adaletten çevre ve şehirciliğe, savunma sanayisinden istihdama kadar açıklanan tüm projeler toplum kademelerinin hepsine seslenen bir nitelik taşımaktadır. Seçimlerin hemen ardından temennimiz olan yapısal dönüşümlerin bir an önce tamamlanmasını, sosyal devlet anlayışını önceleyerek ihtiyaçların belirlenip gündemin ekonomiye ve sürdürülebilir büyümeye odaklanmasını son derece değerli buluyoruz.

MÜSİAD Ankara olarak, dış ülkelerle ekonomik hacmimizi artıracak yeni bir modelin benimsenerek ticaret merkezlerinin ve ticaret irtibat merkezlerinin oluşturulmasının ve yaygınlaştırılmasının o ülkelerde yapılan yatırımları daha güçlü ve daha kalıcı bir hale getireceğini, sürdürülebilir ekonomik ve ticari ilişkilere temel oluşturacağını vurgulamış, bu doğrultuda Kazakistan, Senegal, Endonezya ve Malezya gibi ülkelere yönelik birçok girişimimiz olmuştu. Eylem planında Ticaret Bakanlığı icraatlarında yer alan mevcut 5 merkeze ilave olarak 35 yeni Türkiye Ticaret Merkezi'nin (TTM) açılacağı müjdesi, 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hedefimize giden yolda bir ışık olmuştur. Özellikle büyük bir potansiyel barındıran Asya-Pasifik ve Afrika gibi pazarlara tam anlamıyla açılmamız için bu ticaret merkezlerinin giderek artmasını temenni ediyoruz."