FİNANS

407 marka enflasyon indirimini 2019'da da sürdürecek

FİNANS HABERLERİ  | 04.01.2019 11:24 | Son Güncelleme

BMD Başkanı Sinan Öncel: - "Biz bu yıl da enflasyonla mücadelede üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. BMD üyesi markalar, enflasyonla mücadeleye yönelik indirimleri 2019'da da sürdürecek" - "BMD çatısı altındaki 407 markanın hemen hepsinin mücadeleye katkıyı sürdüreceklerinden şüphe duymuyorum"

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu yıl da enflasyonla mücadelede üzerilerine düşeni yapacaklarını belirterek, "BMD üyesi markalar, enflasyonla mücadeleye yönelik indirimleri 2019'da da sürdürecek. BMD çatısı altındaki 407 markanın hemen hepsinin mücadeleye katkıyı sürdüreceklerinden şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı.

Öncel, yaptığı açıklamada, aralık ayında fiyatı en çok gerileyen ürün grubunun hazır giyim ve ayakkabı olduğunu kaydederek, hazır giyim ve ayakkabı fiyatlarında geçen ay yüzde 4,08'lik bir düşüş gerçekleştiğini bildirdi.

Fiyatlardaki bu gerilemede sezon indirimlerinin yanı sıra markaların Enflasyon Topyekun Mücadele Programı'na yönelik desteğinin büyük payı olduğunu vurgulayan Öncel,şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz bu yıl da enflasyonla mücadelede üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. BMD üyesi markalar, enflasyonla mücadeleye yönelik indirimleri 2019'da sürdürecek. BMD çatısı altındaki 407 markanın hemen hepsinin mücadeleye katkıyı sürdüreceklerinden şüphe duymuyorum. Öte yandan, ocak ve şubat aylarında sezon indirimleri devam edecek. Özellikle, tekstil, hazır giyim ve ayakkabıda iki ay boyunca fiyatlar çok daha uygun düzeylere inecek. Fiyatlardaki gerilemenin enflasyon ile mücadeleye katkısını önümüzdeki iki ayda çok daha iyi göreceğimize inanıyorum."

Öncel, beyaz eşya ile mobilyada ÖTV ve KDV indirimlerinin de 3 ay daha uzatıldığını anımsatarak, bütün bu gelişmeler sayesinde perakende sektörünün 2019'a moralli başladığını bildirdi.

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