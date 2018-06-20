"42 milyon kişiye 3,9 milyar metreküp içme ve kullanma suyu sağlandı"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, kurum tarafından bugüne kadar hayata geçirilen 207 projeyle 42 milyon kişiye Avrupa Birliği standartlarında 3,9 milyar metreküp içme ve kullanma suyu sağlandığını belirtti.

Acu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli içme suyuna, gelişmekte olan sanayinin enerjiye, tarımın modern sulamaya ve tarım alanlarıyla yerleşim merkezlerinin taşkınlardan korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Ülkede bu bağlamda yüzlerce baraj, gölet ve hidroelektrik santralin işletmeye alındığını hatırlatan Acu, sulanan toplam alanın 65 milyon dekara ulaştığına dikkati çekti.

Acu, DSİ Genel Müdürlüğünce bugüne kadar gerçekleştirilen 207 projeyle 42 milyon kişiye Avrupa Birliği standartlarında 3,9 milyar metreküp içme ve kullanma suyu sağlandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük kalkınma projelerinden biri olan GAP, 7'si Fırat Havzası'nda, 6'sı Dicle Havzası'nda olmak üzere toplam 13 büyük projeden oluşmaktadır. 10 milyon 580 bin dekar tarım alanına sulama suyu sağlayacağımız bu dev projede sulamada yüzde 51, enerjide yüzde 78, içme suyunda ise yüzde 62'lik fiziki gerçekleşmeye ulaştık. Bizim kızıl elmamız GAP Projesi'ni tamamlamaktır. Yılda 5 milyar dolar ilave gelir elde edeceğimiz bu projede DSİ olarak gözümüze uyku girmeden çalışmaktayız.