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"42 milyon kişiye 3,9 milyar metreküp içme ve kullanma suyu sağlandı"

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 13:00 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Murat Acu: - "DSİ Genel Müdürlüğünce bugüne kadar gerçekleştirilen 207 projeyle 42 milyon kişiye Avrupa Birliği standartlarında 3,9 milyar metreküp içme ve kullanma suyu sağlandı" - "(GAP) 10 milyon 580 bin dekar tarım alanına sulama suyu sağlayacağımız bu dev projede sulamada yüzde 51, enerjide yüzde 78, içme suyunda ise yüzde 62'lik fiziki gerçekleşmeye ulaştık"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, kurum tarafından bugüne kadar hayata geçirilen 207 projeyle 42 milyon kişiye Avrupa Birliği standartlarında 3,9 milyar metreküp içme ve kullanma suyu sağlandığını belirtti.

Acu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli içme suyuna, gelişmekte olan sanayinin enerjiye, tarımın modern sulamaya ve tarım alanlarıyla yerleşim merkezlerinin taşkınlardan korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Ülkede bu bağlamda yüzlerce baraj, gölet ve hidroelektrik santralin işletmeye alındığını hatırlatan Acu, sulanan toplam alanın 65 milyon dekara ulaştığına dikkati çekti.

Acu, DSİ Genel Müdürlüğünce bugüne kadar gerçekleştirilen 207 projeyle 42 milyon kişiye Avrupa Birliği standartlarında 3,9 milyar metreküp içme ve kullanma suyu sağlandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük kalkınma projelerinden biri olan GAP, 7'si Fırat Havzası'nda, 6'sı Dicle Havzası'nda olmak üzere toplam 13 büyük projeden oluşmaktadır. 10 milyon 580 bin dekar tarım alanına sulama suyu sağlayacağımız bu dev projede sulamada yüzde 51, enerjide yüzde 78, içme suyunda ise yüzde 62'lik fiziki gerçekleşmeye ulaştık. Bizim kızıl elmamız GAP Projesi'ni tamamlamaktır. Yılda 5 milyar dolar ilave gelir elde edeceğimiz bu projede DSİ olarak gözümüze uyku girmeden çalışmaktayız.

Ülkemizin en az yağış alan bölgesi olan Konya Havzası'na Göksu Havzası'ndan su iletimini sağlayacak Konya Ovası Projesi de 14'ü sulama, 3'ü içme suyu ve 1'i enerji olmak üzere 18 projeden oluşmaktadır. 16 milyon dekar tarım alanına sulama suyu sağlayacağımız bu dev projede sulamada yüzde 71, enerjide yüzde 84, içme suyunda ise yüzde 48'lik fiziki gerçekleşmeye ulaşmış durumdayız."

Acu, Konya'nın en büyük hayallerinden biri olan Mavi Tünel'den Konya'ya içme suyu getiren proje kapsamında musluklardan Toroslar'ın memba suyunun akmaya başladığına dikkati çekerek, "DSİ olarak Sultan Abdülhamit'in hayalini gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Konya Mavi Tünel İçmesuyu Projesi kapsamında 17 bin 34 metre uzunluğunda Mavi Tünel ile artık Konya'ya içme ve sulama suyu veriyoruz." ifadesini kullandı.

Bir başka dev projenin de Ergene Eylem Planı çalışmalarıyla başlayan, daha sonra kapsamı genişletilen Trakya Gelişim Projesi olduğunu belirten Acu, bölgenin kalkınma anahtarı olacak bu dev projeyi de 2019 yılında tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Acu, Türkiye ve DSİ'nin vizyon projelerinden olan, kategorisinde dünyanın üçüncü yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda da çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Yusufeli Barajı'nın kurulu gücünün 558 megavat olduğunu, burada yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretileceğini bildiren Acu, barajda fiziki gerçekleşme oranının yüzde 60'ın üzerine çıktığına işaret etti.

Dicle Havzası'nda inşaatı devam eden, dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin ikinci büyük barajı olacak Ilısu Barajı'na da değinen Acu, "Ilısu Barajı ve HES Projesi, Dicle Nehri üzerinde yer alan en büyük proje olmasının yanında bin 200 megavat kurulu gücüyle de ülkemizin en büyük döndüncü hidroelektrik santralidir. Projeyle üretilecek enerjiyle yıllık bazda 400 milyon dolar milli bütçeye katkı sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Acu, şunları kaydetti:

"Silvan Barajı'nda da çalışmalar sürüyor. Sulama ve enerji maksatlı inşa edilmekte olan baraj, GAP'ta Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama projesi olacak. Baraj tamamlandığında 2 milyon 312 bin dekar tarım alanına sulama suyu sağlanacak, yılda maksimum 681 milyon kilovatsaat hidroelektrik enerji üretimi gerçekleştirilecek.

İstanbul'un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak adına Melen Projesi'ni hayata geçirdik. Melen Projesi'nin en önemli ayağı olan Melen Barajı'nda sona gelindi. Baraj tamamlandığında şehre yılda 1 milyar 77 milyon metreküp içme suyu sağlanmış olacak."

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Anahtar Kelimeler:
barajlar DSİ Genel Müdürü Murat Acu projeler Trabzon

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