FİNANS

"42. MODEF EXPO 2019" açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 18:56 | Son Güncelleme

Bursa Valisi Yakup Canbolat: - "Yılda 2 kez ses getiren mobilya fuarları İnegöl'ün bu alanda söz sahibi olmasının ispatıdır. MODEF fuarları ilçemize her yıl büyük bir kazanç sunmaktadır" - BTSO Başkanı İbrahim Burkay: - "Türkiye'de üretilen her 2 mobilyadan biri İnegöl'de üretiliyor. Bunu artırmak için hem yurt içi hem de yurt dışı çalışmalarında elimizden gelen desteği vereceğiz"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 42'ncisi düzenlenen Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı "MODEF EXPO 2019" kapılarını açtı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, ilçenin mobilyanın başkenti olma sorumluluğunu yerine getirdiğini söyledi.

Fuar sayesinde dünya ve Türkiye'nin önde gelen mobilya sektörünün temsilcilerini bir hafta boyunca İnegöl'de ağırlamayı amaçladıklarını anlatan Uğurdağ, "Yıl içinde 10 fuara katılıyoruz. 10 gündür uluslararası alanda fuarımızı tanıtmaya çalışıyoruz. İnegöl bir sanayi şehri ve birçok rakamda illerin önünde yer alıyor." dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Osmanlı medeniyetinin kuruluşuna beşiklik eden Bursa'nın en önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu vurguladı.

Bursa'daki ihracatın en önemli destekçisinin "mobilyanın kalbi" pozisyonundaki İnegöl olduğuna işaret eden Canbolat, şöyle devam etti:

"İnegöl'ün stratejik konumunun avantajı çok büyüktür. Bu avantajı çok iyi yöneten ve kullanan ilçemiz 1 milyar dolar ihracatı, 400 milyon dolar ithalatıyla her yıl dış ticaret fazlası veren model bir ekonomi oluşturmuştur. Yılda 2 kez ses getiren mobilya fuarları İnegöl'ün bu alanda söz sahibi olmasının ispatıdır. MODEF fuarları ilçemize her yıl büyük bir kazanç sunmaktadır. Yerli ve yabancı binlerce sektör temsilcisini buluşturarak hatırı sayılır iş birliklerine vesile olmaktadır."

- "Ar-Ge ve mükemmeliyet merkezi kazandırmalıyız"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay da fuarın gerçekleşmesinde İnegöl mobilya sektörü temsilcilerinin büyük emeğinin olduğunu vurguladı.

Burkay, İnegöl'ün geçen yıl 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Birçok ile nasip olmayan dış ticaret fazlası görüyoruz. İnegöl ekonomiye pozitif katkı veren önemli bir üretim merkezidir. İnegöl'e bir Ar-Ge ve mükemmeliyet merkezi kazandırmalıyız. Türkiye'de üretilen her 2 mobilyadan biri İnegöl'de üretiliyor. Bunu artırmak için hem yurt içi hem de yurt dışı çalışmalarında elimizden gelen desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, mobilya sektörünün Türkiye'nin geleceğini kurtaracak sektörlerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mobilya sektörü ihracat şansı en yüksek sektörlerden biridir. Bugün Türkiye'nin sabit ve seyyar mobilya ihracatı 3 milyar dolar seviyesindeyse, bu bizim için küçük bir rakamdır. Orta vadede mobilyada faaliyet gösteren sanayicilerimizin önü açılsın. Biz 10 milyar dolar seviyesine ulaşacak potansiyele sahibiz. Mobilya sektöründeki kümeleşme İnegöl'de ön plana çıkıyor. Mobilyada inovasyon, Ar-Ge çok önemli. Eğer yenilikleri takip edemiyor, Ar-Ge çalışmalarına yeterli imkanları seferber etmiyorsanız, dünyayla yarışacak potansiyele gelemezsiniz. İnegöl bu noktada da kendini aşmış konumda. İnegöl firmalarının karşısına İtalya, İspanya, Amerika gibi ülkelerden mobilyacıları getirip koymalıyız. Bu şekilde kendimizi daha da geliştiririz."

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol üyeleri, fuardaki mağazaları gezdi.

Açılışa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala ve Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sektör temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bursa fuar İnegöl mobilya MODEF EXPO

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