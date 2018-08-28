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42.2 milyar liralık e-ticaret pazarında aslan payı teknoloji ürünlerinin

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 13:59 | Son Güncelleme

  Türkiye nüfusunun yüzde 26.5’ini oluşturan 21 milyon kullanıcı, e-ticaret kanalları üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor.

42.2 milyar liralık e-ticaret pazarında aslan payı teknoloji ürünlerinin

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Türkiye nüfusunun yüzde 26.5’ini oluşturan 21 milyon kullanıcı, e-ticaret kanalları üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Türkiye’de yaklaşık 42.2 milyar liraya ulaşan e-ticaret hacmi içinde alışveriş severlerin ilgi gösterdiği kategorilerin başında ise teknoloji ürünleri yer alıyor.
Teknoloji perakendeciliğinin öncü firmalarından İstanbul Bilişim’in Genel Müdürü Levent Menteşe’nin açıkladığı Türkiye’nin teknoloji haritasını verilerine göre Türkiye’de internet kullanıcılarının yüzde 43’ü online ticareti tercih ediyor.
Ortalama sepet tutarı 1,300 lirayı bulan ve yılda yaklaşık 100 bin siparişi Türkiye’nin 81 iline ulaştıran İstanbul Bilişim’in verilerine göre;
“Türkiye’de internet erişimine sahip olan 48 milyon kişinin yüzde 43’ü elektronik ticaret kanalları üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Ülkemizde e-ticaret dünyasının en çok talep gösterilen kategorilerinden birini ise teknolojik ürünler oluşturuyor.
“1,500 liralık sepet ortalaması ile başı Marmara Bölgesi çekiyor.
“Ülke genelinde en çok rağbet edilen teknolojik ürün kategorisinde ise telefon öne çıkıyor.
En çok İstanbul sipariş veriyor
“Teknoloji ürünlerine en çok rağbet gösteren ilk üç şehir İstanbul, Ankara ve İzmir. Bu sıralamaya göre ilk sırada yer alan İstanbul yılda yaklaşık 50 bine yakın sipariş adedi ile diğer şehirleri geride bırakıyor.
“Balıkesir siparişlerini yükselterek 8.sırada yer alıyor.
En çok telefon alınıyor
“Ülke genelinde en çok telefon kategorisi ilgi görüyor. Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgeleri tercihini telefondan yana kullanıyor.
“Marmara Bölgesi ortalama 2,000 liralık telefon satın alımını gerçekleştirirken, İç Anadolu ve Ege bölgesi 1,800 lira ortalamasıyla telefon alıyor.
“İstanbul hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar satışının en fazla yapıldığı il.
“Masaüstü bilgisayar tercihinde ikinci sırayı Bursa alırken, dizüstü bilgisayarlarda ise İstanbul’u Ankara takip izliyor.
Son dönemin yükselen trendi oyun bilgisayarları
“Teknoloji ürünlerinde en hızlı yükselen ürünleri oyun bilgisayarları temsil ediyor. Dünyadaki oyun pazarı 100 milyar dolar büyüklüğe sahip ve bu rakam her yıl yüzde 7 oranında artıyor.
“Türkiye’de ise bu hacim 750 milyon dolar civarında seyrediyor, ancak büyüme oranlarına baktığımızda sektörün 2018 yılında yüzde 30 seviyelerini yakalayarak 1 milyar dolara çıkması bekleniyor.
“Toplamda 29 milyon Türk oyuncu bulunuyor. Bu da her 3 kişiden 1’inin oyun oynadığını ifade ediyor.
“Verilere göre geçtiğimiz yıl kullanıcıların en fazla satın aldığı oyun aksesuarı mouse oldu.
“Oyun aksesuarları en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da rağbet görüyor. Doğu illeri ise en son sırada yer alıyor.” (Fotoğraflı)

42.2 milyar liralık e-ticaret pazarında aslan payı teknoloji ürünlerinin42.2 milyar liralık e-ticaret pazarında aslan payı teknoloji ürünlerinin42.2 milyar liralık e-ticaret pazarında aslan payı teknoloji ürünlerinin42.2 milyar liralık e-ticaret pazarında aslan payı teknoloji ürünlerinin

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