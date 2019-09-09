FİNANS

45 yıldır kesintisiz enerji üretiyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 11:24 | Son Güncelleme

Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu ilk dev baraj olan ve 1974 yılında faaliyete başlayan Keban Barajı'nda bugüne kadar 26 milyar dolar tutarında 260 milyar kilovatsaat enerji üretildi

ELAZIĞ (AA) - Keban Barajı hidroelektrik santralinde (HES) 45 yılda 260 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi.

Yapımına 1965 yılında başlanılan 1974'te ilk 4 büyük türbini, 1981'de ise diğer 4 türbini devreye giren Keban Barajı'nda yıllık yaklaşık 6 milyar kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştiriliyor.

1950'lerde Hirfanlı ve Sarıyar barajlarının yapımında tecrübe kazanan Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu ilk dev baraj olan Keban Barajı, 45 yılda 260 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine 26 milyar dolar katkı sağladı.

Keban Barajı ayrıca tarımda sulama ve balık üretimiyle de yöredeki vatandaşa önemli katma değer sağlıyor.

- Dördüncü büyük göl

Barajın yapılmasıyla Elazığ'ın batı, kuzeydoğu ve doğu istikametinde 125 kilometre uzunluğunda 675 kilometrekare alanda 30 milyar ton kapasiteli dev bir göl oluştu. Keban Baraj Gölü bu özelliğiyle Türkiye'de yapay göllerde Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci, tüm göller baz alındığında ise Van Gölü, Tuz Gölü ve Atatürk Baraj Gölü'nün ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Gölün etrafında Elazığ ve çevre illerin halkının faydalandığı eğlence ve mesire yerleri yapılırken, göl üzerinden feribotla Elazığ'ın Ağın, Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçelerine de geçiş yapılıyor.

PARTNERSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyolarıSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyoları
Eğitim sevdalıları Bodrum’da Darüşşafaka için buluştuEğitim sevdalıları Bodrum’da Darüşşafaka için buluştu
Ağustos’ta en çok külçe altın kazandırdı, BİST kaybettirdiAğustos’ta en çok külçe altın kazandırdı, BİST kaybettirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
keban

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Ünlü yatırımcı'dan altın tavsiyesi

Ünlü yatırımcı'dan altın tavsiyesi

Tatil yapmak isteyenler için eylül fırsatı

Tatil yapmak isteyenler için eylül fırsatı

İkinci el otomobil için emsal karar! Parasını geri aldı

İkinci el otomobil için emsal karar! Parasını geri aldı

Dolarda kritik hafta!

Dolarda kritik hafta!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de en çok tatil için kalanlar Letonyalı turistler oldu, İstanbul son 5 yılın en iyi performansını gösterdi

Türkiye'de en çok tatil için kalanlar Letonyalı turistler oldu, İstanbul son 5 yılın en iyi performansını gösterdi

İş Bankası’ndan Nysa Antik Kenti’ndeki kazılara destek

İş Bankası’ndan Nysa Antik Kenti’ndeki kazılara destek

Eğitim sevdalıları Bodrum’da Darüşşafaka için buluştu

Eğitim sevdalıları Bodrum’da Darüşşafaka için buluştu

Ağustos’ta en çok külçe altın kazandırdı, BİST kaybettirdi

Ağustos’ta en çok külçe altın kazandırdı, BİST kaybettirdi

Hintli firmalar rotalarını Türkiye’ye çevirdi; 25 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru

Hintli firmalar rotalarını Türkiye’ye çevirdi; 25 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru

Sabiha Gökçen’de 23 milyon yolcu barajı geçildi

Sabiha Gökçen’de 23 milyon yolcu barajı geçildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.