FİNANS

450 kişilik kontenjana bin 350 aday kayıt yaptırdı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 11:57 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'ne (BUTGEM) yeni dönemde, 450 kişilik kontenjan için bin 350'den fazla aday kayıt yaptırdı. Merkez 23 farklı alanda eğitim verecek.

450 kişilik kontenjana bin 350 aday kayıt yaptırdı

BURSA,(DHA)-Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'ne (BUTGEM) yeni dönemde, 450 kişilik kontenjan için bin 350'den fazla aday kayıt yaptırdı. Merkez 23 farklı alanda eğitim verecek.
BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde (BUTGEM) yeni eğitim dönemi başladı. BTSO kentin ticaret ve sanayi hayatının yanı sıra mesleki eğitime yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Yeni dönemde 23 farklı alanda eğitim verecek merkeze, 450 kişilik kontenjan için bin 350’den fazla aday kayıt yaptırdı. Yapılan değerlendirmelerinin ardından şartlara uygun gençler eğitimlerine DOSAB’taki merkezde başladı.
HER SENE 3 BİN KİŞİ MESLEK SAHİBİ OLUYOR
BUTGEM’de her sene 3 bine yakın genç meslek edindirme ve geliştirme kurslarıyla meslek sahibi oluyor. Herhangi bir mesleği olmayan veya mesleğini geliştirmek isteyen kişilere yönelik olarak iş gücü piyasasının beklentileri doğrultusunda mesleki eğitim programları düzenleyen merkezde, otomotiv, tekstil, muhasebe, otomasyon, bilişim, bilgisayar ve plastik sektörlerine yönelik 23 farklı eğitim programı gerçekleştiriliyor.
ÜCRETSİZ EĞİTİMLER
Gündüz ve akşam olmak üzere iki ayrı grupta gerçekleştirilecek kurslara, 18-35 yaş arası, en az lise veya dengi okul mezunları katılıyor. Tamamen ücretsiz olarak verilen kursları başarıyla tamamlayanlar ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın sahibi oluyor. Kurslara katılanların yaklaşık yüzde 95’i ise istihdam ediliyor.
İŞ DÜNYASINA TAZE KAN
BUTGEM eğitimlerine katılan gençler ise merkezin Bursa ve Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu söyledi. BTSO’nun çalışmalarıyla farklı bir vizyon kazanan BUTGEM’de ‘Yazılım Uzmanlığı’ eğitimine katılan Emine Onal, yazılım alanındaki bilgi birikimini geliştirmek istediğini belirterek, "Yazılım ve bilişim son zamanların en popüler mesleklerinden birisi. BUTGEM’in kurslarını haber aldıktan sonra hemen başvuru yaptım. Eğitime katıldığım için mutluyum. Birçok kentte ve kurumda olmayan imkanlar burada var. Eğitime katkılarından dolayı BTSO’ya teşekkür ederim" dedi.
'KENTİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN ÜRETMEK İSTİYORUZ'
CNC Operatörlüğü eğitimine katılan Eray Özargın ise BUTGEM sayesinde meslek sahibi olmayı istediğini kaydetti. BUTGEM’in meslek sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat olduğunu belirten Özargın, "Kentimiz ve ülkemizin geleceği için üretmek zorundayız. Bizler de çalışanlar olarak bu süreçte üretmeye ve çalışmaya hazırız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

450 kişilik kontenjana bin 350 aday kayıt yaptırdı

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