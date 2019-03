48. Istanbul Jewelry Show yarın başlayacak

"Istanbul Jewelry Show, 34 yıllık tarihi boyunca ülkemizin ilk ve tek fuarı olarak Türkiye mücevherat sektörünün dünyaya açılması konusunda çok önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Fuarımız bugün dünyada düzenlenen 600’ü aşkın mücevher sektör fuarı arasında beşinci sırada yer almaktadır. On binlerce sektör profesyonelinin ziyaretine mazhar olan fuarımız, dünya beşinciliği pozisyonuyla uluslararası ölçekte de çok önemli bir marka ve vazgeçilmez bir sektörel buluşma noktası haline geldiğini kanıtlamıştır.

Türkiye mücevherat sektörünün uzun yıllar boyunca fason üretim döngüsü içinde sıkışıp kalmış durumda olduğunu belirten Cengiz, "Yeterli sermaye yapısının olmaması, ayrıca çok zengin bir tarihsel birikim ve deneyime rağmen özgün ürünlerin kendini gösterecek cesareti, ortamı bulamaması fason üretim döngüsünün en büyük nedenleriydi." diye konuştu.

Cengiz, Istanbul Jewelry Show'un sektörün temsilcisi Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği’nin çabalarıyla birlikte bu döngüyü kırma konusunda büyük rol oynadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yıllar içinde her açıdan büyük ilerlemeler kaydeden fuarımız, Türkiye mücevher sektörünün dünyaya tanıtımında en önemli aktör haline gelmiştir. Yılda iki kez olmak üzere her yıl yüzden fazla ülkeden on binlerce sektör profesyonelinin ziyareti, fuar kapsamında kurulan birebir ilişkiler, sektörümüzün cesaretini ve motivasyonunu artırmıştır. Türkiye mücevher sektörü bugün, tamamen özgün tasarıma sahip koleksiyonları ile dünya mücevher modasına yön veren en önemli ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği ile düzenlediğimiz Designer Market’de usta ve amatör tasarımcılarımızın tasarımlarını dünyaya tanıtma fırsatı sunarak bu gelişmeyi sürekli besleyen bir altyapı oluşturmuştur."

Fuara yönelik alınan güvenlik önlemlerine değinen Cengiz, İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün destekleri ve UBM Rotaforte olarak da aldıkları üst düzey güvenlik önlemlerinin bulunduğunu söyledi.

Bu arada, halka kapalı gerçekleştirilen ve sadece sektör profesyonellerinin ziyaret edebileceği fuar, 21-24 Mart'ta CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.