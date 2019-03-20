48. Istanbul Jewelry Show yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan 48. Istanbul Jewelry Show, 34 yıllık tecrübesiyle UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık AŞ tarafından 21-24 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, Istanbul Jewelry Show’un ilk defa 1985 yılında yapıldığını, bin metrekarelik bir alana kurulmuş olan, sadece 38 firmanın yer aldığını ve 50-60 ziyaretçinin katıldığını anımsatarak, ilk fuarın üzerinden geçen 34 yılda toplamda 80 bin metrekarelik fuar alanı, 845’den fazla katılımcı, tümü sektör profesyoneli olmak üzere 49 binin üzerinde ziyaretçiye ulaştıklarını kaydetti.

48. kez organize edecekleri Istanbul Jewelry Show'da 21-24 Mart'ta 24 ülkeden bin 250 firma ve markayı, 120’den fazla ülkeden 30 bini aşkın mücevher sektörü profesyonelini bir araya getirmeyi planladıklarını ifade eden Cengiz, şunları kaydetti:

"Istanbul Jewelry Show, 34 yıllık tarihi boyunca ülkemizin ilk ve tek fuarı olarak Türkiye mücevherat sektörünün dünyaya açılması konusunda çok önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Fuarımız bugün dünyada düzenlenen 600’ü aşkın mücevher sektör fuarı arasında beşinci sırada yer almaktadır. On binlerce sektör profesyonelinin ziyaretine mazhar olan fuarımız, dünya beşinciliği pozisyonuyla uluslararası ölçekte de çok önemli bir marka ve vazgeçilmez bir sektörel buluşma noktası haline geldiğini kanıtlamıştır.