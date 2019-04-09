5. Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı

BERLİN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, enerji piyasası dönüşümündeki ilk aşamayı tamamladığını belirterek, "Enerji altyapımıza büyük önem veriyoruz. Hem gaz hem de elektrik sektöründe iletim ve dağıtım tarafında şebekemizi daha dirençli ve güvenli yapabilmek için kayda değer yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle doğal gaz alanında piyasa reformlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Bayraktar, Berlin Enerji Dönüşüm Konferansı'nda yaptığı konuşmada, enerji dönüşümünün iki döneme ayrılabileceğini ve piyasa dönüşümü olarak adlandırılan ilk kısmının 17 yıl önce başladığını söyledi.

Bu süreçte dikey bütünleşik ve kamu odaklı modeli daha rekabetçi piyasa modeline dönüştürmeye çalıştıklarını ifade eden Bayraktar, tüm piyasa faaliyetlerini ayrıştırdıklarını ve ilgili sektör şirketlerini özelleştirdiklerini ifade etti.

Bayraktar, piyasa serbestleşme sürecinde tüm gerekli araçların kullanıldığını ancak bu sürecin kolay bir süreç olmadığını kaydederek, "İlk olarak bu süreçte elektrik piyasasında önce fiyat artışlarına daha sonra da fiyatların düştüğüne şahit olduk. Bu birinci enerji dönüşümü için ana zorluklardan birisiydi. Dolayısıyla buradan alınan ilk ders piyasa için doğru fiyat sinyallerinin verilmesiydi." dedi.