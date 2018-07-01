FİNANS

"5 bin 850 ticari tekne Türk bayrağını dalgalandırıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2018 11:21 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "6 bin teknenin Türk bayrağı çekmesi hedefi belirlemiştik. Bugün 5 bin 850 ticari tekne Türk bayrağını dünyanın her yerinde başarılı şekilde dalgalandırıyor" - "Kabotaj kapsamında yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi için sektöre yaklaşık 6,5 milyar liralık destek sağladık"

AYŞENUR SAĞLAM - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ticari teknelerin Türk bayrağı çekmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "6 bin teknenin Türk bayrağı çekmesi hedefi belirlemiştik. Bugün 5 bin 850 ticari tekne Türk bayrağını dünyanın her yerinde başarılı şekilde dalgalandırıyor." dedi.

Arslan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de denizciliğin geliştirilmesi ve sevdirilmesi, iç suların daha aktif kullanılması yönünde uygulanan Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra demiryolları gibi denizciliğin de unutulan bir alan olduğunu dile getiren Arslan, "Son 15 yılda denizcilik sektörü, bir kaptanın oğlu olan Cumhurbaşkanımızın liderliği ve bir denizci olan Başbakanımızın önderliğiyle büyük mesafe kat etti." ifadesini kullandı.

Arslan, denizcilik alanında birçok yasal düzenleme ve altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerine işaret ederek, uluslararası arenada özellikle denizcilik sektöründe başarılı olabilmek adına çalıştıklarını vurguladı.

Kabotaj kapsamında yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi için muafiyet ve kolaylıklar getirdiklerini anlatan Arslan, bu çerçevede sektöre yaklaşık 6,5 milyar liralık destek sağladıklarını bildirdi.

- "Denizcilikte söz sahibi haline geldik"

Arslan, uluslararası arenada gemilerin daha rahat hareket edebilmesi, daha az tutulmasına yönelik düzenlemeler yaptıklarına dikkati çekerek, "Beyaz bayrak ülkesi olarak konumumuzu pekiştirmek ve geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO'nun 1999'dan beri üyesi olmakla birlikte, özellikle 2017'de C kategorisi üyelikte 159 üye ülkenin oy kullandığı bir ortamda 138 ülkenin oyunu alarak ikinci sıradan konsey üyesi seçildik. Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Deniz Fenerleri Otoriteleri Birliğinde (IALA) komite üyeliğimizi devam ettirdik ve uluslararası arenada denizcilikte söz sahibi haline geldik." diye konuştu.

Tersaneciliği geliştirmek, limanları modernleştirmek, denizlerde ve iç sularda altyapı çalışmaları yapmak suretiyle denizciliği geliştirdiklerini dile getiren Arslan, Türkiye'nin denizcilik kaynaklı gelirlerinin artması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Arslan, İbn-i Haldun'un "Coğrafya insanın kaderidir." sözüne atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz de bizim kaderimiz. Biz bu kaderden asla şikayetçi olmadık, tersine memnun olduk. Hem kıtalararası köprü konumumuz hem de üç tarafının denizlerle çevrili olması ülkemize stratejik ve ekonomik avantajlar getiriyor. Bu pozisyonu geliştirmek için birçok büyük liman başlattık, bu limanları karayollarımızla, demiryollarımızla, havalimanlarımızla pekiştiriyoruz. Biliyoruz ki denizleri kullanırsanız dünyanın herhangi bir ülkesi sınır komşunuz olur. Limandan yüklediğiniz yükü, dünyanın herhangi bir yerine engelsiz şekilde gönderebilirsiniz. Bu da ticari olarak herhangi bir ülkeyle sınır komşusu olmaktır."

- "Gemilerimizi anlık takip edebiliyoruz"

Denizcilikte iyi olan ülkelerin stratejik anlamda güçlendiğini ve ekonomik krizlerle çok rahat mücadele ettiğini belirten Arslan, Türkiye'nin de denizcilikte son 15 yılda ciddi mesafe aldığını söyledi.

Bu kapsamda çok sayıda yasal düzenleme yaptıklarını, dünyada ve iç sularda Türk gemilerinin daha rahat seyredebilmesine ilişkin yazılımlar geliştirdiklerini ve sistemler kurduklarını vurgulayan Arslan, şöyle dedi:

"Gemilerimizi dünyanın neresinde olursa olsun anlık takip edebiliyoruz. Özellikle ticari teknelerin Türk bayrağı çekmesini çok önemsiyoruz. Yaptığımız düzenlemeler neticesinde 6 bin teknenin Türk bayrağı çekmesi hedefi belirlemiştik. Bugün 5 bin 850 ticari tekne Türk bayrağını dünyanın her yerinde başarılı şekilde dalgalandırıyor. Türkiye'nin konumundan etkin şekilde faydalanmak adına gerekli düzenlemeleri yapmaya, üst seviyede eğitimler vererek dünyaya denizci yetiştirmeye devam edeceğiz. Yeni neslin denizi sevmesi ve öğrenmesi için birçok aktivite yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz."

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
TOKİ'nin Silivri konutlarına 20 bin 639 başvuru yapıldıTOKİ'nin Silivri konutlarına 20 bin 639 başvuru yapıldı
Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın'Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizcilik ve Haberleşme Ahmet Arslan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Ulaştırma

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Emeklilere zam müjdesi! O sınır belli oldu

Emeklilere zam müjdesi! O sınır belli oldu

Konutta 2 aylık alım fırsatı devam ediyor

Konutta 2 aylık alım fırsatı devam ediyor

Kanal İstanbul için önemli açıklama! Tarife hazır

Kanal İstanbul için önemli açıklama! Tarife hazır

Avrasya Tüneli geçiş ücretine 1 Temmuz'dan itibaren zam geliyor! 6 ay içinde ikinci zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine 1 Temmuz'dan itibaren zam geliyor! 6 ay içinde ikinci zam

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batı Akdeniz cari açığı yendi

Batı Akdeniz cari açığı yendi

TOKİ'nin Silivri konutlarına 20 bin 639 başvuru yapıldı

TOKİ'nin Silivri konutlarına 20 bin 639 başvuru yapıldı

Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın'

Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın'

Darboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandı

Darboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandı

Sabiha Gökçen'de dün yolcu rekoru kırıldı

Sabiha Gökçen'de dün yolcu rekoru kırıldı

Seçim günü elektrik tüketimi yüzde 16 arttı

Seçim günü elektrik tüketimi yüzde 16 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.