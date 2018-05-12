5 bin engelliye istihdam müjdesi

Sabah gazetesinden Betül Usta'nın haberine göre, 2018'de 5 bin engelliyi devlette istihdam etme sözü veren hükümet bugüne kadar 2 bin 500'ünün atamasını gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar da 2 bin 500 engelli vatandaş devletin çeşitli kurumlarında istihdam edilecek.

35 BİN 725 KİŞİ YARARLANDI



Engelliler için düzenlenen kurs ve programlardan son 10 yılda 35 bin 725 kişi yararlandı. Geçen yıl kendi işini kurmak isteyen 187 engelliye 6 milyon 732 bin lira destek sağlandı. Hükümet kendi işini kurmak isteyen engellilere 50 bin TL'ye kadar geri ödemesiz destek vermeyi de sürdürüyor.