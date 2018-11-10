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"5 bin genç iş adamı İstanbul'da buluşacak"

FİNANS HABERLERİ  | 10.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Genç MÜSİAD Başkanı Engin Akdağ: - "Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'ni 24 Kasım'da gerçekleştireceğiz. Kongre ile 5 bin genç iş adamı İstanbul'da buluşacak" - "Yarışacak yüzlerce projeden, ilk 100'e girecek olan fikirler fonluyoruz.com aracılığı ile fonlanma fırsatı bulacak"

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Genç MÜSİAD Başkanı Engin Akdağ, Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'ni (UGİK) 24 Kasım'da gerçekleştireceklerini belirterek, kongreyle 5 bin genç iş adamının İstanbul'da buluşacağını bildirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO kapsamında, "İşin Başında Gençler Var" sloganı ve "Gençlik, Girişimcilik ve Bilgi Ekonomisi" temasıyla Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) düzenlenecek. Kongre 24 Kasım'da CNR Expo'da düzenlenecek. Bu yıl 6.'ncısı düzenlenen kongrede, yaklaşık 5 bin genç iş adamının bir araya gelmesi hedefleniyor.

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- "Alanında uzman iş adamlarıyla geniş çaplı paneller düzenliyoruz"

Genç MÜSİAD Başkanı Engin Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genç MÜSİAD'I uluslararası bir sivil toplum kuruluşu haline getirmek ve amacıyla, UGİK'in ilkini 2008 yılında gerçekleştirdiklerini anlattı.

O dönemde MÜSİAD Gençlik Kurulu olarak, genç girişimcilerin yolunu aydınlatacak, UGİK çatısı altındaki program ve seminerlerle uluslararası düzeyde binlerce genç iş adamıyla bir araya geldiklerini dile getiren Akdağ, "Epey verimli geçen bu sürecin ardından, hedeflerimizi yükselterek, iki yılda bir düzenleme kararı aldık ve her yıl farklı bir tema tasarlayarak, UGİK’i Genç MÜSİAD’ın imza projelerinden birisi olarak tarihe geçirdik. Malumunuz, gençler heyecanlı ve bilgiye doymuyor. Biz de her UGİK’te global vizyon anlayışını gözeterek kongreyi daha da cazip hale getirmek adına çalıştaylar, girişimcilik örneklerinin ödüllendirilmesi ve ikili iş görüşmelerine ağırlık verdik. Bunların meyvesini de gerek kongre esnasında gerek sonrasında verimli ve bereketli bir şekilde aldık." diye konuştu.

Akdağ, ayrıca binlerce kişiye ev sahipliği yapan UGİK kapsamında fuar alanları oluşturarak, kongrenin sirkülasyon gücüyle, markaları bir araya getirdiklerini belirterek, burada yüksek hacimde ticaretin ve yeni iş fırsatlarının oluşmasına katkı sağladıklarını ifade etti.

Öte yandan her kongre temasının içeriği özelinde, alanında uzman iş adamı, akademisyen, aktivist ve başarılı girişimciler ile geniş çaplı paneller düzenlediklerini bildiren Akdağ, gerek ekonomi ve insan hakları, gerekse ticari meselelerde katılımcıları doyurma noktasında gayret ettiklerini belirtti.

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- "Son iki yılda 16 yeni şube açtık"

Engin Akdağ, uluslararası gençlik kuruluşlarıyla anlaşmalar yaptıklarını belirterek, söz konusu anlaşmaların akabinde yalnızca geçen iki yılda 16 yeni Genç MÜSİAD şubesi açtıklarını söyledi.

Genç MÜSİAD'ın yurt içinde 54 şube, yurt dışında ise 27 noktada faaliyet gösterdiğini aktaran Akdağ, şunları kaydetti

"Bu yıl 6.'sını düzenlemek için geçmiş yıllardan güç alarak kolları sıvadık. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da tabii ki bir tema tasarladık. 'İşin başında gençler var' sloganını özümseyerek 'Gençlik, Girişimcilik ve Bilgi Ekonomisi'ni temel alarak, alanında uzman profesyoneller ile yine gençlerin yoluna ışık olacak ve onları iş dünyasında destekleyeceğimiz ek programlarla güçlü bir kongre dizayn ettik. Startup Roadway bu programlardan biri. UGİK çatısı altında bir marka haline gelecek olan Startup Roadway, yeni nesil tüm projelerin değerlendirilerek, yatırım potansiyeli olan fikirlerin yatırımcı ile buluşmasına olanak sağlayacak bir proje yarışması olarak tasarlandı. Startup Roadway'de yarışacak yüzlerce projeden, ilk 100’e girecek olan fikirler fonluyoruz.com aracılığı ile fonlanma fırsatı bulacak. İlk 20’ye giren fikirler ise MÜSİAD EXPO'da yabancı yatırımcıların ilgisine sunulacak.

Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'ni (UGİK) 24 Kasım'da gerçekleştireceğiz. Kongre ile yaklaşık 5 bin genç iş adamı İstanbul'da buluşacak. Umuyorum ki genç kardeşlerimiz bu noktada bizden en iyi şekilde istifade edeceklerdir. Bu yıl, Dünya’da Girişimcilik Ekosistemi’nden Yeni Dünya’da Uzay Çağı’na, İslam Dünyası’nda Gençliğin ve Girişimciliğin Öneminden Firmalaşan Girişimcilik Modelleri’ne, Katma Değer Üreten Girişimci ve Sürdürülebilir Teknoloji’ye kadar onlarca başlık altında, kocaman bir aile olmak için tüm gençleri 24 Kasım'da CNR Expo'da bekliyor olacağız."

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Genç MÜSİAD Başkanı Engin Akdağ Müsiad Uluslararası Genç İşadamları Kongresi

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