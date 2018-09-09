Türkiye'nin önemli turşu üretim merkezlerinden Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde düzenlenen "5. Gedelek Turşu Festivali" başladı.
Gedelek meydanından festivalin yapıldığı Pınarbaşı Tesisleri'ne kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başlayan festivale, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.
Festival, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Mehteran ve Kılıç Kalkan Ekibi'nin gösterileriyle devam etti.
Hisarcıklıoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Orhangazi'nin değerine ve ürününe sahip çıktığını söyledi. Sadece üretmenin yeterli olmadığını vurgulayan Hisarcıklıoğu, "Daha fazla kazanmak için bunu marka haline getirip dünyaya açılmak gerekiyor." dedi.
"Orhangazi" denilince ilk olarak akla Gedelek turşusunun geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
"Coğrafi işareti de aldınız. Artık herkes bu ismi kullanmak için izin almak zorunda. Orhangazi'nin gelişmesi ve zenginleşmesi için elini taşın altına koyup çalışanları yürekten kutluyorum. Orhangazi için en önemli fırsatlardan biri de İstanbul-İzmir Otoyolu. Bu otoyol, ilçeye büyük bir değer katacak. Tarihimize, ecdadımıza hürmeten bu otoyola 'Orhangazi Otoyolu' ismi verilmelidir. Osmangazi Köprüsü'nün devamında Orhangazi Otoyolu'nu da görmek istiyoruz."
- "Turşunun en iyisi Gedelek'te yapılır"
Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan da Gedelek turşusuyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:
"Yakın bir gelecekte 100 bin metrekarelik bir alanda turşucuların tamamının istihdam edileceği bir entegre tesisin çalışmalarına başlayacağız. Firmalarımız orada faaliyetlerini daha uygun şartlarda sürdürecek. Şu anda planlama ve proje süreçleri tamamlandı. Ön talepleri alındı. Bu taleplere göre finansman sorunu çözüldükten sonra inşaat çalışmasını başlatacağız. Turşu limonla da sirkeyle de yapılır. Turşunun en iyisi Gedelek'te yapılır."
- "Dolar turşusu" ilgi çekti
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Hatırlı da Gedelek'te turşu üretim miktarının her geçen gün arttığını bildirdi.
Mahallede yaklaşık 60 turşu firması olduğunu aktaran Hatırlı, "Bu firmalar, yıllık 50 bin ton turşu üretimi yapıyor. Ülkemizin ve dünyanın birçok bölgesine turşu satışı yapılıyor. Yıllık 6 milyon doları ihracat, toplam 120 milyon dolar ciro elde ediliyor. Yüzde 80'i kadın olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanıyor ve 55 çeşit sebze ve meyvenin turşusu yapılıyor." dedi.
Konuşmaların ardından festival alanında "Yemek Yarışması", "Foto Maraton Yarışması" ve "En İyi Turşu Standı Yarışması" yapıldı.
Öte yandan, festivale katılan bir turşu firmasının standında yer alan ve içine dolar görünümlü banknotların konulduğu temsili "dolar turşusu", ilgi gördü. Dolardaki artışa dikkati çekmek amacıyla kurulan iki kavanoz dolar turşusu, firma sahibi tarafından stantları gezen Hisarcıklıoğlu ve Çağlayan'a hediye edildi.
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