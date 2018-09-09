Türkiye'nin önemli turşu üretim merkezlerinden Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde düzenlenen "5. Gedelek Turşu Festivali" başladı.

Gedelek meydanından festivalin yapıldığı Pınarbaşı Tesisleri'ne kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başlayan festivale, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Festival, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Mehteran ve Kılıç Kalkan Ekibi'nin gösterileriyle devam etti.

Hisarcıklıoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Orhangazi'nin değerine ve ürününe sahip çıktığını söyledi. Sadece üretmenin yeterli olmadığını vurgulayan Hisarcıklıoğu, "Daha fazla kazanmak için bunu marka haline getirip dünyaya açılmak gerekiyor." dedi.

"Orhangazi" denilince ilk olarak akla Gedelek turşusunun geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Coğrafi işareti de aldınız. Artık herkes bu ismi kullanmak için izin almak zorunda. Orhangazi'nin gelişmesi ve zenginleşmesi için elini taşın altına koyup çalışanları yürekten kutluyorum. Orhangazi için en önemli fırsatlardan biri de İstanbul-İzmir Otoyolu. Bu otoyol, ilçeye büyük bir değer katacak. Tarihimize, ecdadımıza hürmeten bu otoyola 'Orhangazi Otoyolu' ismi verilmelidir. Osmangazi Köprüsü'nün devamında Orhangazi Otoyolu'nu da görmek istiyoruz."