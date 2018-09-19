5. Kırşehir Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

KIRŞEHİR (AA) - İç Anadolu Bölgesi'ne hitap eden 5. Kırşehir Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı.

Kapalı Pazaryeri'ndeki Çok Amaçlı Teşhir Alanı'nda açılan ve 3 gün sürecek fuarda, tarım aletlerinden gıda ürünlerine kadar farklı alanda 75 firma stant açtı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Anadolu'nun, asırlar boyunca bereketli toprakları ve uygun iklim koşullarıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin en fazla yapıldığı yerlerden birisi olduğunu söyledi.

Küresel ısınma ve farklı nedenlerle çiftçilerin zaman zaman sıkıntılar yaşadığını ifade eden Akın, üreticilerin zararlarının karşılanması, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için devletin desteklemelere devam ettiğini, bu kapsamda kentte geçen yıl 119 milyon liralık tarım ve hayvancılık desteği verildiğini dile getirdi.

Akın, "Fuar, tarım makinelerindeki son gelişmeleri görmemiz açısından önemli olduğu kadar makine üreticileri ile çiftçiyi buluşturması açısından da son derece kıymetlidir." dedi.

Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu da İç Anadolu Bölgesi'nde Konya'dan sonra etkinlik ve ticari faaliyet olarak en kapsamlı ikinci fuarı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.