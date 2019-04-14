5 milyar liralık turizm yatırımına teşvik

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, geçen yıl sabit yatırım tutarı toplam 5 milyar lirayı bulan 270 turizm yatırımı için teşvik belgesi verildi.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce 5 bin 914 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi. Bu belgeler kapsamında 157 milyar 296 milyon lira tutarında sabit yatırım yapılması ve 255 bin 7 kişiye istihdam sağlanması öngörüldü.

Aynı dönemde hizmet sektöründe sabit yatırım tutarı 64 milyar 865 milyon lira olan bin 598 projeye teşvik belgesi verilirken, turizm bu alanda öne çıkan alt sektörlerden biri oldu.

Bakanlık tarafından geçen yıl, cari açığın sürdürülebilir seviyeye indirilmesinde önemli rol oynayan sektöre yönelik sabit yatırım tutarı toplam 5 milyar lira olan 270 turizm yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi. Söz konusu projeler tamamlandığında 11 bin 177 kişilik istihdam planlandı.

Turizm sektöründe bu dönemde teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 259'u yerli, 11'i yabancı sermayeli projelerden oluştu.