NİĞDE (AA) - Niğde Valiliği ile Niğde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 5. Niğde Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı.

Tarım makineleri, hayvancılık, tavukçuluk, yem, su ürünleri, balıkçılık, arıcılık, gıda, çiçekçilik ve ekipmanlarının sergilendiği fuara, yaklaşık 100 firma ve firma temsilcisi katılıyor.

İl ve ilçe ziraat odaları, İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ve Patates Araştırma Enstitüsünün de stant açtığı fuarda, yöresel gıda ürünleri de sergilendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, belediye binası yanında bulunan alandaki fuarın açılışında, tarımın her geçen yıl sınırlı kaynaklara mukabil artan dünya nüfusuyla daha da önemli ve stratejik bir sektör haline geldiğini söyledi.

Besin ihtiyacını kendi iç dinamikleriyle karşılayan ve bunu garanti altına alan devletlerin geleceğe daha güvenle bakabildiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda da ülkemizin tarımsal üretim ihtiyacına büyük katkı sağlayan bölgelerimiz ve illerimiz önem arz etmektedir. Kişi başına düşen tarımsal üretim değeri bakımından ülkemizde 6. sırada olan, sahip olduğu geniş tarım alanlarının yüzde 44'ünde sulu tarım yapabilen, patates ve elma gibi önemli tarım ürünlerinde ülkede lider konumda bulunan Niğde de bu illerden biridir. İlimizde böyle bir fuarın düzenlenmesi büyük anlam ifade etmektedir."