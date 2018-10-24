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5. Niğde Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

5. Niğde Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Valiliği ile Niğde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 5. Niğde Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı.

Tarım makineleri, hayvancılık, tavukçuluk, yem, su ürünleri, balıkçılık, arıcılık, gıda, çiçekçilik ve ekipmanlarının sergilendiği fuara, yaklaşık 100 firma ve firma temsilcisi katılıyor.

İl ve ilçe ziraat odaları, İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ve Patates Araştırma Enstitüsünün de stant açtığı fuarda, yöresel gıda ürünleri de sergilendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, belediye binası yanında bulunan alandaki fuarın açılışında, tarımın her geçen yıl sınırlı kaynaklara mukabil artan dünya nüfusuyla daha da önemli ve stratejik bir sektör haline geldiğini söyledi.

Besin ihtiyacını kendi iç dinamikleriyle karşılayan ve bunu garanti altına alan devletlerin geleceğe daha güvenle bakabildiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda da ülkemizin tarımsal üretim ihtiyacına büyük katkı sağlayan bölgelerimiz ve illerimiz önem arz etmektedir. Kişi başına düşen tarımsal üretim değeri bakımından ülkemizde 6. sırada olan, sahip olduğu geniş tarım alanlarının yüzde 44'ünde sulu tarım yapabilen, patates ve elma gibi önemli tarım ürünlerinde ülkede lider konumda bulunan Niğde de bu illerden biridir. İlimizde böyle bir fuarın düzenlenmesi büyük anlam ifade etmektedir."

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu da tarım fuarına her yıl artan ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

"Günümüzden 10 bin yıl öncesine dayanan tarım, bir sektörden çok daha fazlasını, yaşamı ve dönüşümü ifade eden bir kavramdır." diyen Katırcıoğlu, "Bu nedenle çok yönlü ele alınmalı, kıymeti bilinmeli ve doğru değerlendirilmelidir. Bu bağlamda tarıma yapılan her çalışma büyük önem arz etmektedir. Son 4 yıldır gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, şehrimizin tarımsal ürünlerinin kamuoyuna tanıtılmasında başarılı olmuştur. Bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiğimiz tarım fuarının sağlayacağı katkıların sadece bölge için değil, aynı zamanda ülkemiz için de çok faydalı olacağı kanısındayım." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fuar ziyarete açıldı.

Açılışa, Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile sektör temsilcileri katıldı.

Fuar, 28 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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