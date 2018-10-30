İSTANBUL (AA) - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, yıl sonunda plastik ambalaj üretiminin miktar bazında yüzde 8,7 artışla 4,1 milyon tona, değer bazında ise yüzde 11,1 yükselişle 14,1 milyar dolara çıkacağını öngördüklerini belirterek, "Toplam ambalaj sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 66 olan plastik ambalaj sektörü, ihracat açısından da önemli bir potansiyel barındırıyor." dedi. PAGEV'in düzenlediği, ambalaj sektörünün geleceğinin masaya yatırıldığı "5. PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi", PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özer, Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Acun, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, yurt dışından uzmanların, akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrenin açılışında konuşan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, kongrenin her geçen yıl içeriğiyle ve katılımcı sayısıyla daha da güçlenerek sektörün buluşma noktası haline geldiğini söyledi.

Plastik ambalaj sektörünün her geçen yıl büyüdüğünü kaydeden Eroğlu, "Sektör, teknolojide yaşanan değişikliklere paralel olarak gelişiyor. Tüketici tercihlerinin şekillendirdiği yeni ambalaj anlayışında tasarım, markalaşma ve inovasyon önemli rol oynuyor. Firmalarımızın iş yapış şekillerini mutlaka bu üç kritere göre düzenlemeleri gerekiyor. PAGEV olarak bu doğrultuda sektöre yön vermek üzere çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu. Eroğlu, Türkiye'de toplam ambalaj sektörü üretiminden, plastik ambalajların yüzde 35 payla liderliğini sürdürdüğünü belirterek, ambalaj tüketim rakamlarında da plastiklerin yine ilk sırada yer aldığını bildirdi. Plastik ambalaj sektörünün son beş yıldır büyüme ivmesi sürdürdüğünün altını çizen Eroğlu, "Plastik ambalaj sektörü, 2017 yılında miktarda 3,8 milyon ton ve değerde 12,7 milyar dolarlık üretime ulaştı. Firmalarımızın 2018 yılının ilk çeyreğinde ise 1,391 milyon ton ve 5,5 milyar dolarlık plastik ambalaj üretimi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yıl sonunda plastik ambalaj üretiminin miktar bazında yüzde 8,7 artışla 4,1 milyon tona, değer bazında ise yüzde 11,1 yükselişle 14,1 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz. Toplam ambalaj sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 66 olan plastik ambalaj sektörü ihracat açısından da önemli bir potansiyel barındırıyor. 2017 yılında 915 bin ton ve 2,38 milyar dolarlık plastik ambalaj ihracat ettik. Bu yılın ilk çeyreğinde ise ihracatımızda ciddi bir artış yaşandı. Miktarda yüzde 10,7 yükselişle 237 bin ton, değerde ise yüzde 21 artışla 646 milyon dolarlık ihracat yapıldığı görülüyor. Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve İsrail en çok ihracat yapılan ülkeler oldu." ifadelerini kullandı.