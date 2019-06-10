FİNANS

5. Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2019 17:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "İnanın, insan yapısıysa siz daha iyisini yaparsınız, yapacaksınız" - "Milli Muharip Uçağımız, hava savunma sistemlerimiz, uydu fırlatma sistemlerimiz, uydularımız, deniz altı ve üstü sistemlerimiz, insansız sistemlerimiz, akıllı, otonom bütün ürünlerde dünyada belirli konularda en iyi olmuş ülke sizlerin omuzlarında yükselecek"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin, gençlerin ortaya koyacağı projelerle savunma sanayisinde belirli konularda en iyi ülke haline geleceğini belirterek, "İnanın, insan yapısıysa siz daha iyisini yaparsınız, yapacaksınız." dedi.

Demir, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 5. Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı etkinliğine katıldı.

İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, gençlerle ilgili önemli umutları olduğunu, istikbal konusunda gençlere güvendiklerini söyledi.

Ortaya konulan projelerle parlak fikirleri, gençlere bağlanan umudu göreceklerini dile getiren Demir, projelerin birkaç adım sonra çok güzel neticeler vereceğini ifade etti.

"Biz aslında yapabiliriz" yaklaşımını sürekli vurguladığını belirten Demir, "Buna içtenlikle inanıyorum. Sizler de bu projeleri yaptıkça buna içten inanacaksınız. Gerçekten, insan yapısıysa biz daha iyisini yaparız. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Büyükler olarak tek kusurumuz şu olur: Eğer siz enerji, fikir doluysanız, bunun önünü açamıyorsak o zaman bize yazıklar olsun. Önünüzü açmak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Hepinize teker teker erişemeyebiliriz, sizler bizlere erişmeye çalışın. Sesinizi duymak istiyoruz." diye konuştu.

Demir, Vizyoner Genç Programı ile proje yapmak isteyen gençlerle ilgilendiklerini, projeleri himayelerine almak istediklerini vurguladı.

Gençlere güvendiklerini ama bunun sözde kalmadığını göstermek istediklerini belirten Demir, etkinliğin de bu anlamda önemli olduğunu kaydetti.

Öğrencilere seslenen Demir, "İnanın, insan yapısıysa siz daha iyisini yaparsınız, yapacaksınız. Milli Muharip Uçağımız, hava savunma sistemlerimiz, uydu fırlatma sistemlerimiz, uydularımız, deniz altı ve üstü sistemlerimiz, insansız sistemlerimiz, akıllı, otonom bütün ürünlerde dünyada belirli konularda en iyi olmuş ülke sizlerin omuzlarında yükselecek." ifadelerini kullandı.

Demir, konuşmasının ardından öğrenci projelerinin yer aldığı sergiyi gezip ortaya konulan ürün ve çözümlere ilişkin bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

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