5. Ulusal Hava ve Uzay Tıbbı Kongresi

Ulusal Hava ve Uzay Tıbbı Kongresi'nde, hava ve uzay tıbbı alanındaki farklı konularda düzenlenen 12 ayrı oturumda 32 bildiri sunuldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kongre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ev sahipliğinde SHGM'nin katkıları ve Pegasus Havayolları'nın ana sponsorluğunda 4-6 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirildi.

Havacılık tıbbı, psikolojisi ve fizyolojisi alanında çalışma yapan bilim insanlarının yanı sıra uçuş doktorları, psikolog, pilot, kabin memuru, hava trafik kontrolörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongre, "Sivil ve Askeri Havacılıkta Göz Hastalıkları" temasıyla düzenlendi.

SHGM Genel Müdür Yardımcısı Kemal Yüksek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl ve Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane tarafından açılışı yapılan kongrede, havacılık tıbbı ile ilgili 12 ayrı oturumda 32 bildiri sunuldu.

Uçuşta, havalimanlarında yolcu ve uçuş ekibinde görülen tıbbi acil durumlar, hava trafik kontrolörlerinin çalışma ortamları, sağlık muayeneleri ve sağlık yeterlilikleri başta olmak üzere pek çok konunun masaya yatırıldığı kongrede, özellikle SHGM'nin hazırladığı havacılık sağlık talimatı SHT-MED revizyonu ele alındı.