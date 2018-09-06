"5. Ulusal Tarım Kongresi" başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Şevket Tekin, "İklim, öyle bir değişti ki bir hastalığın ne zaman ne gibi zararları olacağını öngöremez olduk. Bu yönde bilimsel çalışmaların yürütülmesi, büyük önem arz ediyor." dedi.

Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından "yaşanabilir dünya için tarım" temasıyla düzenlenen "5. Ulusal Tarım Kongresi", Bursa'da başladı.

Tekin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki kongrede yaptığı konuşmada, küresel ısınma sonucu iklim değişikliğinin yaşandığını söyledi.

Gıda güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Tekin, "Bağımsızlığımız, gıdaya bağlı. Herhangi bir ülke gümrük tarifelerini birden yükseltebiliyor. Paranız olsa bile ürün alamayabiliyorsunuz. En azından ihtiyacımız olan stratejik ürünleri üretmek zorundayız." diye konuştu.

Tekin, tarımda sahadaki sorunların el birliğiyle çözülmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sanayinin, kentleşmenin, artan nüfusun baskıları sonucu tarımda özellikle bu yıl büyük sıkıntılar yaşamaya başladık. Kuraklık, zamansız ve aşırı yağışlar, sıcaklık dalganlanmaları, ürünlerde rekolte tahmininde sıkıntı yaşamamıza ve beklenmeyen kayıplara neden oldu. Bir patates konusu yaşadık; Adana'da 300 bin ton rekolte beklerken, iklim değişikliği nedeniyle mildiyö hastalığının sebep olduğu, yüzde 50-60'a varan verim kayıpları yaşadık. Bu nedenle araştırma sonuçlarının, bilimsel çalışmaların sahaya yansımasının gerektiği, erken uyarı sistemlerinin çok önemli olduğu aşikar."