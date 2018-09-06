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"5. Ulusal Tarım Kongresi" başladı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 15:00 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Şevket Tekin: - "İklim, öyle bir değişti ki bir hastalığın ne zaman ne gibi zararları olacağını öngöremez olduk. Bu yönde bilimsel çalışmaların yürütülmesi, büyük önem arz ediyor" - "Sertifikalı tohum, verimde direkt yüzde 25 artış sağlayan bir unsur. Sebze hibrit tohumlarda yeterliliğimiz yüzde 10'lardayken şu anda yüzde 60'larda. Bunlar, artan nüfusa karşın bizim sigortamız"

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Şevket Tekin, "İklim, öyle bir değişti ki bir hastalığın ne zaman ne gibi zararları olacağını öngöremez olduk. Bu yönde bilimsel çalışmaların yürütülmesi, büyük önem arz ediyor." dedi.

Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından "yaşanabilir dünya için tarım" temasıyla düzenlenen "5. Ulusal Tarım Kongresi", Bursa'da başladı.

Tekin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki kongrede yaptığı konuşmada, küresel ısınma sonucu iklim değişikliğinin yaşandığını söyledi.

Gıda güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Tekin, "Bağımsızlığımız, gıdaya bağlı. Herhangi bir ülke gümrük tarifelerini birden yükseltebiliyor. Paranız olsa bile ürün alamayabiliyorsunuz. En azından ihtiyacımız olan stratejik ürünleri üretmek zorundayız." diye konuştu.

Tekin, tarımda sahadaki sorunların el birliğiyle çözülmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sanayinin, kentleşmenin, artan nüfusun baskıları sonucu tarımda özellikle bu yıl büyük sıkıntılar yaşamaya başladık. Kuraklık, zamansız ve aşırı yağışlar, sıcaklık dalganlanmaları, ürünlerde rekolte tahmininde sıkıntı yaşamamıza ve beklenmeyen kayıplara neden oldu. Bir patates konusu yaşadık; Adana'da 300 bin ton rekolte beklerken, iklim değişikliği nedeniyle mildiyö hastalığının sebep olduğu, yüzde 50-60'a varan verim kayıpları yaşadık. Bu nedenle araştırma sonuçlarının, bilimsel çalışmaların sahaya yansımasının gerektiği, erken uyarı sistemlerinin çok önemli olduğu aşikar."

- "Çiftçiyi mağdur etmeyecek çalışmalara ağırlık verdik"

Sürdürülebilir tarım ilkeleri çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadede projeksiyonlar ortaya koyacaklarını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Destekleme modelinin günün şartlarına uyarlanması, üretimi planlayan, yönlendiren bir şekle gelmesi, bir sosyal destek kavramından artık çıkması gerektiği inancındayız. Bakanlığımız, bu konuda yoğun bir çalışmaya girmiştir. En azından üç yıl bir çiftçi, neyi, ne miktar ekeceğini, ne kadar destek alacağını bilecek. Mazot ve gübre gibi bazı konularda kurdaki aşırı dalgalanmalar nedeniyle girdi maliyetleri gerçekten çok yükseldi. Gübrede yüzde 100'e varan artışlar var. Bunların hepsi dikkate alınarak, çiftçiyi mağdur etmeyecek çalışmalara ağırlık verdik."

Tekin, araştırmaların bildiri kitaplarında kalmaması, çiftçiye ulaşacak, onların sorunlarını çözecek şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirerek, "İklim, öyle bir değişti ki bir hastalığın ne zaman ne gibi zararları olacağını öngöremez olduk. Bu yönde bilimsel çalışmaların yürütülmesi, büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Bir sıkıntı yaşamayacağız"

Türkiye'de 2002'de 250-300 bin ton olan sertifikalı tohum üretimini 1 milyon 50 bin tona çıkardıklarını vurgulayan Tekin, "Sertifikalı tohum, verimde direkt yüzde 25 artış sağlayan bir unsur. Sebze hibrit tohumlarda yeterliliğimiz yüzde 10'lardayken şu anda yüzde 60'larda. Bunlar, artan nüfusa karşın bizim sigortamız. Kaliteyi ve verimi yükselttiğimiz sürece inşallah bir sıkıntı yaşamayacağız. Tarım-sanayi entegrasyonunu iyi sağlamak, katma değerli ürünleri ihraç etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış törenine, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Kongre Başkanı Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serra Hepaksoy da katıldı.

Daha sonra kongre, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan'ın "Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatına Genel Bakış, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı sunumuyla devam etti.

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5. Ulusal Tarım Kongresi Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Şevket Tekin bursa

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