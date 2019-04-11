FİNANS

5. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi başladı

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 14:26 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesinin koordinatörlüğünde 5'incisi düzenlenen ve dünya ekonomisinin genel görünümü ile çözüm önerilerinin ele alınacağı kongrede 25 oturumda 114 sunum yapılacak

Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) koordinatörlüğünde Manisa Celal Bayar, Sakarya ve Balıkesir üniversiteleri ile Makedonya'nın Uluslararası Vizyon Üniversitesince bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi" (ICEF 19) başladı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve dünya ekonomisinin genel görünümü ile çözüm önerilerinin ele alınacağı etkinliğin açılışında bir konuşma yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa'nın ihracat noktasında ekonomiye en büyük katma değeri sağlayan illerden biri olduğunu söyledi.

BUÜ'nün bu noktada düşünce ve teknoloji üreten önemli reformlara imza attığını belirten Ulcay, "Eğitim kalitemizi yükseltecek reformları hayata geçirirken örgün eğitimdeki öğrenci sayımızı optimum rakamlara çekerek, akademik kalitemizi çok daha yukarıya taşıyacak adımlar atıyoruz. Ülkemiz için çok büyük değer taşıdığına inandığımız meslek yüksek yüksekokullarımızda fiziksel imkanları ve öğretim kadromuzu daha iyi bir noktaya getirirken uygulamalı programların ağırlığını da artırdık." dedi.

Ulcay, bilimsel projelere öz kaynakların yanı sıra sağladıkları fonlarla verdikleri destek miktarının son 4 yılda 70 milyon liraya yaklaştığını aktardı.

Kamu-üniversite-sanayi iş birliği modelini uygulamaya başladıklarını vurgulayan Ulcay, "Göreve geldiğimizde yıllık 100 olan sanayi kuruluşlarıyla yürüttüğümüz proje sayımız 250'ye ulaştı. Bu gelişmelerin yanı sıra eğitim kalitemizi yükselten reformlar ve makro ölçekli yatırımlarımızla da üniversitemizin Bursa'nın ve ülkemizin kalkınmasına katkısını daha da artırmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

- Makedonya'dan bilimsel iş birliği çağrısı

Makedonya'da eğitim faaliyetlerine devam eden Uluslararası Vizyon Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca da Türkiye'de eğitim veren çok sayıda üniversiteyle iş birliği gerçekleştirdiklerini, bilimsel ve akademik tüm projelerde ortak çalışmaya hazır olduklarını anlattı.

13 Nisan'da sona erecek kongrede Türkiye, Bulgaristan, Bangladeş, Makedonya, Kosova, Afganistan, Rusya, Kırgızistan, ABD, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran ve Kazakistan'dan gelen konuşmacılar 25 oturumda 114 sunum yapacak.

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
Sur Yapı, ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ ödülünün sahibi olduSur Yapı, ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ ödülünün sahibi oldu
Tosyalı Holding’den Afrika’da yeni yatırımTosyalı Holding’den Afrika’da yeni yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi bursa Bursa Uludağ Üniversitesi ekonomi Kongre

En Çok Okunan Haberler

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

5 yıldızlı otelleri aratmıyor

5 yıldızlı otelleri aratmıyor

BDDK'dan banka borçlarıyla ilgili önemli değişiklik

BDDK'dan banka borçlarıyla ilgili önemli değişiklik

Reform paketi sonrası dolarda son durum

Reform paketi sonrası dolarda son durum

O ödemeler için başvurular 17 Nisan'da başlıyor

O ödemeler için başvurular 17 Nisan'da başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sur Yapı, ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ ödülünün sahibi oldu

Sur Yapı, ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ ödülünün sahibi oldu

Tosyalı Holding’den Afrika’da yeni yatırım

Tosyalı Holding’den Afrika’da yeni yatırım

Eczacıbaşı ve Gates Vakfı’ndan mültecilere hijyenik tuvalet için işbirliği

Eczacıbaşı ve Gates Vakfı’ndan mültecilere hijyenik tuvalet için işbirliği

İstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çekti

İstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çekti

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Konutder Başkanı'ndan 'yapısal dönüşüm' değerlendirmesi

Konutder Başkanı'ndan 'yapısal dönüşüm' değerlendirmesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.