5. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi başladı

Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) koordinatörlüğünde Manisa Celal Bayar, Sakarya ve Balıkesir üniversiteleri ile Makedonya'nın Uluslararası Vizyon Üniversitesince bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi" (ICEF 19) başladı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve dünya ekonomisinin genel görünümü ile çözüm önerilerinin ele alınacağı etkinliğin açılışında bir konuşma yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa'nın ihracat noktasında ekonomiye en büyük katma değeri sağlayan illerden biri olduğunu söyledi.

BUÜ'nün bu noktada düşünce ve teknoloji üreten önemli reformlara imza attığını belirten Ulcay, "Eğitim kalitemizi yükseltecek reformları hayata geçirirken örgün eğitimdeki öğrenci sayımızı optimum rakamlara çekerek, akademik kalitemizi çok daha yukarıya taşıyacak adımlar atıyoruz. Ülkemiz için çok büyük değer taşıdığına inandığımız meslek yüksek yüksekokullarımızda fiziksel imkanları ve öğretim kadromuzu daha iyi bir noktaya getirirken uygulamalı programların ağırlığını da artırdık." dedi.