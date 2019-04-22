FİNANS

5 yılda 175 milyon dolarlık hurma ithal edildi

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye, 2014-2018 döneminde yaklaşık 175 milyon dolar karşılığı 149 bin 325 ton hurma ithal etti - Geçen yıl en fazla hurma satın alınan ülkeler Suudi Arabistan, İsrail, İran ve Tunus oldu

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Türkiye'de, 2014-2018 döneminde yaklaşık 175 milyon dolar karşılığı 149 bin 325 ton ithal hurma tüketildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurma ithalatı 5 yılda sürekli artış gösterdi.

Bu kapsamda, 2014'te 23 bin 371 ton, 2015'te 25 bin 658 ton, 2016'da 26 bin 772 ton, 2017'de 34 bin 214 ton ve 2018'te 39 bin 310 ton hurma ithal edildi.

Böylece 5 yılda toplam 149 bin 325 ton hurma satın alınırken, ithalatın toplam tutarı 174,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl en fazla hurma ithalatının yapıldığı ülkeler Suudi Arabistan (14,2 milyon dolar), İsrail (12,4 milyon dolar), İran (6,3 milyon dolar) ve Tunus (5,4 milyon dolar) oldu.

Öte yandan, Türkiye 2014-2018 döneminde 43,6 milyon dolar karşılığı 23 bin 382 ton hurma ihraç etti.

Geçen yıl yaklaşık 11 milyon dolarlık dış satım yapılırken, bu alanda Birleşik Krallık (4 milyon dolar), Avustralya (1,4 milyon dolar) ve Almanya (1,3 milyon dolar) ön plana çıktı.

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