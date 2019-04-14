Akgün, Türk halkının değerlerinde "nimet" olarak adlandırılan ekmek ve yemeğin atılmaması gerektiğini anlatarak, dünyada 800 milyon insanın açlık sınırında olduğunu, çocukların açlık sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Akgün, gıda israfının oteller için önemli bir ekonomik kayıp olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"(TÜİK ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı verilerine göre) Ülkemizin gıda israfı her yıl 214 milyar lira. Her yıl 18 milyon ton gıdayı (sebze ve meyveyi) israf ediyoruz. 1,7 milyar ekmeği çöpe atıyoruz. 6 ay önce başlattığımız gıda israfı önleme programıyla 5 yılda gıda israfının yüzde 70'ini engellemek istiyoruz. Burada çöpe atılanı bir yemek olarak bakmamamız gerekiyor. Sonuçta bu çöpe atılan bir paradır. Bunun nasıl ekonomiye dönüştürmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Müşterilerin ne kadar az atık bırakması konusunda çalışmalar yapmak gerekiyor. Alınacak tedbirlerle israfı önleme çalışması yapmak gerekiyor. İsraf konusunu bilinçli bir şekilde ele almak gerekiyor."

- "Gıdanın gereğinden fazla tüketilmesi de israf oluyor"

Sadece Avrupa'nın gıda israfıyla 200 milyon insanın doyabileceğine dikkati çeken Akgün, "Amerika'da da ciddi bir obezite var. İsraf, direkt gıdanın çöpe atılması anlamında anlaşılmasın. Gıdanın gereğinden fazla tüketilmesi de israf oluyor. Obezite, gıda israfının bir modeli. Amerika'da yüzde 70 obezite var. Açlıktan ölen çocuklarla, obezite olan insanlar aynı kaderde ölüyorlar. Bir yandan açlık sebebiyle çokça insan ölüyor, diğer yandan insanlığı tehdit eden obezite var. Biri yemeğe ulaşamıyor, diğeri de çok yemekten yaşamını yitiriyor." diye konuştu.

ALTİD Başkan Yardımcısı ve Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu ise gıda israfıyla ilgili otelcilerin yeterli donelere sahip olmadığını söyledi. Bir günde bir otelin ne kadar israf yaptığını rakamsal olarak bilmediklerine değinen Şakiroğlu, ürünün imalatından, tatilcinin tüketimine kadar herkesi bilinçlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

