FİNANS

5 yıldızlı otel icradan 89,5 milyon liraya satıldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 16:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki 5 yıldızlı Vera Mare Resort Otel icra sonucu yapılan ihaleyle Fibabanka'ya 89 milyon 551 bin liraya satıldı.

5 yıldızlı otel icradan 89,5 milyon liraya satıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesindeki 5 yıldızlı Vera Mare Resort Otel icra sonucu yapılan ihaleyle Fibabanka'ya 89 milyon 551 bin liraya satıldı.
Serik ilçesindeki 5 yıldızlı Vera Mare Resort Otel icradan satışa çıktı. 370 oda ve 888 yatak kapasiteli otelin ihalesi Serik Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Serik 2. İcra Dairesi'nce 178,8 milyon lira muhammen bedel belirlenen otel, ihalenin tek katılımcısı Fibabanka'ya 89 milyon 551 bin liraya satıldı.
2016'DA İCRALIK OLMUŞTU
Tentur'a ait Antalya'daki Vera Hotels Grubu'ndaki 6 otel, 2016 yılının yaz sezonunda kapatılmış ve 1600 kişinin işine son verilmişti. Bunun üzerine 1600 çalışanın 3 aylık maaşları ve tazminatları ödenememiş, icra takibi başlatılmıştı. Bu sebeple de Vera Mare Resort Otel satışa konulmuştu.
370 ODA 888 YATAK KAPASİTELİ
14 bin metrekare alan üzerinde kurulu tesisin 3 engelli odası, 4 suit, 74 aile odası olmak üzere 370 odası ve 888 yatak kapasitesi bulunuyor. 5 bloktan oluşan otelde 1500 metrekare alan üzerine kurulu SPA/Wellness bölümünde; 8 masaj odası, VIP masaj odası, güzellik salonu, zayıflama merkezi, hamam, sauna, buhar odası, kapalı havuz, fitness center olanaklarının yanı sıra yosun terapileri, cilt bakımı, hamamda kese ve köpük, özel SPA paketleri, thai masajı, bali masajı, shiatsu masajı, çikolata masajı, manikür ve pedikür gibi hizmetleri bulunuyor.
Denize sıfır konumdaki tesisin 270 metre uzunluğunda kum- çakıl karışık plajı, çocuklara özel plajı ve iskelesi bulunuyor. 500 kişilik 1. sınıf lokanta, 200 kişilik yemek alanı, oturma salonu, Amerikan bar, 70 kişilik alakart lokanta, 150 kişilik gösteri kabare salonu, 100 ve 50 kişilik çok amaçlı salonlar, 200 kişilik diskotek, 2 kapalı ve açık havuz, kaydıraklı havuz, snack bar, havuz bar, pasta ve içecek mahali, televizyon okuma mahali, aletli jimnastik salonu, Türk hamamı, 2 sauna, buhar banyosu, masaj üniteleri, cilt bakım ve güzellik üniteleri, vitamin bar, havuz bar, çocuk kulübü, 2 tenis kortu, bowling ve oyun salonu, çalışma ofisi, 6 satış ünitesi, bay ve bayan kuaförü, oyun alanları, amfi tiyatro ve otopark yer alıyor.
Tesis, Belek merkeze 5 kilometre, Serik merkeze 11 kilometre, Antalya Havalimanı'na 40 kilometre ve Antalya şehir merkezine 45 kilometre mesafede konumlanıyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDünyanın en utanç verici anı...Dünyanın en utanç verici anı...
Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı (2)Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı (2)
Erdemli'de limon hasadı başladıErdemli'de limon hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Rusya ve Çin arasında ilk dolarsız ticaret 2019'da gerçekleşecek

Rusya ve Çin arasında ilk dolarsız ticaret 2019'da gerçekleşecek

Anne-babaya yarım gün çalışma hakkı

Anne-babaya yarım gün çalışma hakkı

THY pilotlarına yüzde 30 zam yolda

THY pilotlarına yüzde 30 zam yolda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı (2)

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı (2)

Erdemli'de limon hasadı başladı

Erdemli'de limon hasadı başladı

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı

Letgo öğrenciye "ücretsiz eşya" kategorisini kullanıma açtı

Letgo öğrenciye "ücretsiz eşya" kategorisini kullanıma açtı

Türkiye-Irak Ticaret Forumu, Basra'daki olaylar nedeniyle ertelendi

Türkiye-Irak Ticaret Forumu, Basra'daki olaylar nedeniyle ertelendi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.