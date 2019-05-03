50 bin yeni sosyal konut için kuralar başlıyor

İSTANBUL, (DHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuralarının 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.

50 bin Yeni Sosyal Konut Projesine 636 bin 949 kişi başvurdu. İlk olarak 80 proje için belirlenen takvimde hak sahipliği belirleme kuraları 6 Mayıs Pazartesi günü Ankara’dan başlayacak. Ayrıca 50 projede zaten konut almaya hak kazanan vatandaşlar için belirlenecek kura takvimi ile yaşayacakları daireler belirlenecek. İlk kura Ankara Kuzeykent projesinde 809 konut için yapılacak.

TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirecek. Bütün konutların kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Ayrıca, kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı başvuru bedelleri iade edilecek.

İSTANBUL KURALARI HAZİRAN VE TEMMUZ AYINDA YAPILACAK

50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.