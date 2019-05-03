FİNANS

50 bin yeni sosyal konut için kuralar başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 12:57 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuralarının 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.

50 bin yeni sosyal konut için kuralar başlıyor

İSTANBUL, (DHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuralarının 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.

50 bin Yeni Sosyal Konut Projesine 636 bin 949 kişi başvurdu. İlk olarak 80 proje için belirlenen takvimde hak sahipliği belirleme kuraları 6 Mayıs Pazartesi günü Ankara’dan başlayacak. Ayrıca 50 projede zaten konut almaya hak kazanan vatandaşlar için belirlenecek kura takvimi ile yaşayacakları daireler belirlenecek. İlk kura Ankara Kuzeykent projesinde 809 konut için yapılacak.

TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirecek. Bütün konutların kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Ayrıca, kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı başvuru bedelleri iade edilecek.

İSTANBUL KURALARI HAZİRAN VE TEMMUZ AYINDA YAPILACAK

50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

ANKARA KURALARI MAYIS VE HAZİRAN’DA

Ankara’da talep toplanan 3 bin 661 konutun kuraları mayıs ve haziran ayında yapılacak. İlk kura ise Ankara Kuzeykent’te talep toplanan 809 konut için gerçekleştirilecek. 6 Mayıs’ta Noter huzurunda olacak olan kura töreni ile hak sahipleri belirlenecek. Sincan Saraycık projesinde 10 Haziran, Yenimahalle Yakacak’ta ise 11 Haziran’da kuralar gerçekleştirilecek.

İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra ise, yoğun başvuruların olduğu diğer şehirlerde belirlen kura takvimi ise şu şekilde;

46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun yapıldı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz, 8 bin 853 başvurunun yapıldığı Karaman Merkez Kırbağ projesinde 21 Haziran, 17 bin 164 başvurunun yapıldığı Adana Sarıçam projesinde 19 Haziran, 7 bin 189 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şehitkamil projesinde 17-18 Haziran tarihlerinde kura törenleri olacak.

Başvuru yapan vatandaşlar konutların kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Yoğun başvuruların yapıldığı projelerin yanı sıra Konya Selçuklu, Beyşehir, Karapınar ve Yunak ikinci etap projelerinde 11 Mayıs, Diyarbakır Yenişehir projesinde 21 Mayıs, Batman merkez projesinde 20 Mayıs, Adiyaman merkez projesinde 24 Mayıs, Giresun Aksu projesinde 27 Mayıs, Trabzon Yomra projesinde 28 Mayıs, Yozgat merkez projesinde 31 Mayıs, Şanlıurfa merkez projesinde 14 Haziran, Mersin Mezitli projesinde 20 Haziran, Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura yapılacak.

(FOTOĞRAFLI)

50 bin yeni sosyal konut için kuralar başlıyor50 bin yeni sosyal konut için kuralar başlıyor50 bin yeni sosyal konut için kuralar başlıyor50 bin yeni sosyal konut için kuralar başlıyor

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