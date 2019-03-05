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"50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtımı 53 Bin Sosyal Konutun Teslimi" töreni

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 16:22 | Son Güncelleme

TOKİ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle, 67 şehirde 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesini başlattı - Törende TOKİ tarafından inşası tamamlanan 53 bin 626 konut ve 130 tesisin açılışı gerçekleştirildi - TOKİ Başkanı Ömer Bulut: - "2019 yılı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlamış olduğumuz 50 bin konutluk projemiz, konut sahibi olamamış vatandaşlarımıza sunularak uygun koşullarda fiyat, taksit ve vade seçenekleri ile konut sahibi olmaları sağlanacaktır"

İSTANBUL (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, 67 şehirde 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesini başlattı. Törende, TOKİ tarafından inşa edilen 53 bin 626 konut ve 130 tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda "Yatay Şehirleşmeyle
50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtımı ve 53 Bin Sosyal Konutun Teslimi" töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'de ülke çapında sosyal devlet yaklaşımı ile TOKİ'nin yeniden yapılandırılmasını bizzat sağladığını dile getiren Bulut, bu kapsamda Erdoğan'ın başlattığı "Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği" ile 16 yıl içinde Türkiye'de inşa edilen konutun yüzde 9'unun TOKİ tarafından üretilerek 3,5 milyona yakın vatandaşın konut sorununun giderildiğini söyledi.

Ayrıca kamunun ihtiyaç duyduğu sağlık, eğitim, güvenlik ve spor gibi kamu hizmet binalarının yapımında da etkin görev aldıklarını aktaran Bulut, 40 bin yatak kapasiteli 226 hastane, 24 bin derslikli 1082 okul, 72 bin kapasiteli 189 adet yurt, 19 adet stadyum, 931 adet ticari ünite, 708 cami, 993 spor salonu, 96 sağlık ocağı, 42 kütüphane, 19 üniversite inşa ettiklerini bildirdi.

Bulut, ayrıca engelsiz yaşam merkezi, huzur evi, halk eğitimi merkezi, kültür merkezi ve toplum merkezleri de dahil olmak üzere toplamda 14 bin 500 sosyal donatı rakamına ulaştıklarını kaydetti.

TOKİ'nin bugüne kadar yaklaşık 150 milyar liraya yakın yatırım yaptığını aktaran Bulut, şehit aileleri, gaziler ve görev malulü 23 bin 437 aileye yaklaşık bir milyar 66 milyon liralık faizsiz kredi kullandırdıklarını bildirdi.

Bulut, 826 esere yaklaşık 90 milyon liralık kredi tahsis ettiklerini, 630 eserin restorasyonu tamamlanarak bu tarihi yapıların hayatta kalmasının sağlandığını söyledi.

- "2019'da kentsel dönüşümle 25 bin konut ihale edilecek"

Bulut, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu şehirlerde farklı ihtiyaçları ve değişimleri göz önüne alarak projeler geliştirdiklerini bildirdi.

Bu çerçevede 142 bin konut ve sosyal donatının ihalesinin yapıldığını, konutların büyük bir kısmının da bitirildiğini dile getiren Bulut, "59 il, 134 ilçede yürütülen toplam 163 kentsel dönüşüm projesine, 2019'da 66 proje ilave edilecek olup yaklaşık 25 bin konutun daha ihalesi planlanmıştır." dedi.

Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte millet bahçelerinin de birer birer inşa edilmeye başlandığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projeler şehirlerimizdeki yeşil alan miktarını artırılması, sağlıklı yaşam alanlarının çoğaltılması, şehirlerimizin kalitesinin yükseltilmesi ve kimliğinin oluşmasında büyük rol oynayacaktır. Cumhurbaşkanımızın üzerinde titizlikle durduğu 'insanlarımızı tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak az katlı yatay mimari anlayışıyla konutlar üretilmesi' tüm projelerimizde hayat bulmaya başlamış ve yatay yapılaşma artık TOKİ'nin birinci önceliği haline gelmiştir."

Bulut, "Bu anlayışla 2019 yılı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlamış olduğumuz 50 bin konutluk projemiz, konut sahibi olamamış vatandaşlarımıza sunularak uygun koşullarda fiyat, taksit ve vade seçenekleri ile konut sahibi olmaları sağlanacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.

- TOKİ'den 50 bin yeni sosyal konut

Törende verilen bilgiye göre, TOKİ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde 67 şehirde 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesini düzenlenen törenle başlattı.

Belediyelerle iş birliği içerisinde, yatay şehirleşme ile tabiatla bütünleşen, aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları vatandaşlarla buluşacak.

Tam 50 bin yeni sosyal konutun tanıtımının yapıldığı törende TOKİ tarafından inşası tamamlanan 53 bin 626 konut ve 130 tesisin açılışı gerçekleştirildi.

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