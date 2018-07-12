50 bin yetenek Türk sporuna yön verecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi"nde ilk etap taramasında belirlenen 50 bin çocuk eğitimlerine başlıyor. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell’in ana sponsorluğunda, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” ilk meyvelerini veriyor. Türk spor tarihinin en büyük altyapı çalışmalarından biri olarak değerlendirilen projede geleceğin olimpiyat şampiyonları adım adım yetiştiriliyor. Mayıs ayında 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan projede, sadece 1 aylık süreçte 669 ilçede, 3 bine yakın antrenör ve öğretmenin desteğiyle 9 bin 527 ilkokulda, 423 bin 523 üçüncü sınıf öğrencisine ulaşılmıştı. Projenin ilk etap değerlendirilmesi ise tamamlandı. Buna göre kol ve kulaç boyu, bacak uzunluğu, adım genişliği gibi fiziksel özelliklerin tarandığı projede belirlenen yaklaşık 50 bin öğrencinin eğitimleri başlıyor.

- Altyapı haritası oluşturuluyor Türkiye’nin spor altyapı haritasını, bilimsel veriler ışığında oluşturmak hedefiyle yola çıkılan projede, tüm testlerin ortalamasında en yüksek performansı gösteren öğrenciler ile herhangi bir testte en yüksek performansı gösteren 50 bin öğrenci, 16 Temmuz-14 Eylül 2018 tarihleri arasında iki ay süreyle eğitime dahil edilecek.

İlk taramaya dahil olan tüm çocuklar ise İl Spor Merkezleri’nde temel spora yönlendirme çalışmalarına katılabilecek. - "Geleceğimizi inşa ediyoruz" Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, kuruldukları ilk günden bu yana TURKSPORU'nun yanında yer aldıklarını belirterek, "Futboldan, atletizme, yelkenden, engelli sporuna, yüzmeye kadar hala ciddi bir şekilde TURKSPORU'nun ileri gitmesi için sponsorluk desteğimizi sürdürüyoruz. TURKSPORU sosyal medya hesaplarımızdan da tüm disiplinlerde bilinirlik yaratabilmek için her branşla ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Amacımız ülkemizin bayrağını en büyük şampiyonalarda en yükseklerde görmek. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaklaşa hayata geçirdiği 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi' de TURKSPORU’nun ilerlemesi için temelden verilen bir hizmet. Biz de bu projenin ana sponsoru olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu proje sayesinde TURKSPORU'nun geleceğini inşa ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.