500 bin ölçü ve tartı aleti için son gün 28 Mayıs

Bakan Varank, "Elinizde muayene süresi geçmiş veya damgası bozulmuş ölçü ve tartı aletiniz varsa 28 Mayıs'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerine ya da yetkili servislere başvurarak bu ölçü tartı aletinizi tekrar kullanabilirsiniz." diye konuştu.

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaklaşık 500 bin ölçü ve tartı aletinin muayene süresi geçirildiği ya da damgaları bozulduğu için ıskartaya ayrıldığını belirterek, "Elinizde muayene süresi geçmiş veya damgası bozulmuş ölçü ve tartı aletiniz varsa 28 Mayıs'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerine ya da yetkili servislere başvurarak bu ölçü tartı aletinizi tekrar kullanabilirsiniz." dedi.

Kanun düzenlemesiyle getirilen muafiyetin ekonominin üzerindeki yükü azaltacağını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Tahminlerimize göre 500 bin civarında ölçü ve tartı aleti muayene süresi geçirildiği ya da damgaları bozulduğu için ıskartaya ayrılmış durumda. Biz bunların muayenelerinin yapılarak tekrar ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz. Esnafımızın bu şanstan faydalanmasını istiyoruz. Önemli bir muafiyet, bir defaya mahsus getirildi. Bu tip ölçü ve tartı aletlerini kullanan bütün tüccarlarımız bu muafiyetten faydalanabilir."

- Adil ceza sistemi

Varank, kanunda yapılan bir başka değişikliğin de ölçü ve tartı aletlerine yönelik uygulanan idari para cezalarına ilişkin olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ölçü ve tartı aletleri arasında ceza konusunda bir ayrım yoktu. İdari para cezaları, bir esnafın tartısı için de bir akaryakıt istasyonundaki sayaç için de aynıydı. Bu yasayla burada bir ayrışmaya, tabiri caizse daha adaletli duruma geçmiş olduk. Burada bir esnafın terazisiyle bir akaryakıt istasyonuna aynı para cezası kesmeyeceğiz."

