500 milyon dolarlık yatırımla yıllık 700 bin turist çekecek

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Karaderili Şirketler Grubu tarafından 180 milyon dolarlık yatırımla Yalova'da hayata geçirilen ve alanında Marmara'nın en büyüğü olan Yalova Terma City'de sona yaklaşıldı. Müşteri kabulüne başlayan ve yurt dışında ciddi ilgi uyandıran otelin resmi açılışı Ocak 2019'da gerçekleştirilecek. Şu ana kadar 180 milyon dolarlık yatırımın yapıldığı proje kapsamında, 2023'e kadar bu tutarın 500 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor. Karaderili Şirketler Grubu Genel Müdürü Tevfik Talas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1995 yılında kurulan bir şiket olduklarını ve 4. yatırımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Beş yıldızlı, Osmanlı mimarisinin hakim olduğu Yalova Terma City'nin temelinin 2014 yılında atıldığını, projenin apart kısmının tamamlanarak açıldığını aktaran Talas, şimdi de 2 bin 200 yataklı otel kısmının yüzde 80'inin tamamlandığını ve hizmet vermeye başladığını anlattı. Karaderili Şirketler Grubu'nun, 180 milyon dolarlık yatırım bedeliyle 2014'te temelini attığı ve yatak kapasitesiyle Marmara Bölgesi’nin en büyük termal oteli konumundaki Yalova Terma Ctiy’de son aşamaya geçildi. 5 yıldızlı olarak yapılan Yalova Terma City,getirdiği yeniliklerle bölge turizmini ve otellerin de kalite çizgisini artıracak.

Talas, hisseli tapu gayrimenkul kısmı tamamlanan projenin 60 dönümlük alan üzerine kurulu olduğunu kaydederek, otelin tamamının kısa sürede tamamlanacağını ve resmi açılışın 2019 Ocak'ta gerçekleştirileceğini bildirdi. Yalova'nın termal bölgesi olmasına karşın yıllar boyunca potansiyelini ortaya koyamadığını dile getiren Talas, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın ve Osmangazi Köprüsü gibi ulaşım olanaklarının yakınlığı, İstanbul'un kısa mesafede olması gibi fırsatlardan yararlanılamadığını vurguladı. \ - "Körfez ve Orta Doğu'dan yoğun ilgi var" Talas, yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun talebin kendilerini böyle bir yatırıma yönlendirdiğini belirterek, "2 bin 200 yataklı bu projemiz Marmara'nın en büyüğü olacak. Özellikle Körfez ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Avrupa pazarından da projemize ilgi var." dedi. Projede 6 bin metrekarelik ve 2 bin metrekarelik iki ayrı SPA alanı olduğunu dile getiren Talas, kapalı ve açık termal havuzlarının, kür ve spor merkezinin, 600 kişilik toplantı ve kongre salonunun, 150 kişilik 4 adet toplantı salonunun bulunduğunu söyledi.

Talas, 2019'un ocak ayında tüm alanların tam anlamıyla faaliyete geçmiş olacağını kaydederek otelde her türlü sosyal imkanın sunulacağını, animasyon ekiplerinin ve çocuk kulüplerinin bulunacağını bildirdi. Otelde doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için fırsatların da sunulacağını aktaran Talas, ayrıca İstanbul için paket turların yer alacağını, iki adet heliportlarının da olacağını bildirdi. \ - "7 yıldızlı hizmet vereceğiz" Talas, otelde yer alan 840 odadan 19'unun kral dairesi olacağını belirterek, her bir kral dairesinin 250 metrekare olduğunu, aynı anda 19 ayrı kralı, devlet başkanını ağırlayabileceklerini söyledi. Otelde 7 yıldız standartlarında hizmet sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Talas, "Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na göre alabileceğimiz en üst yıldız sayısı standart 5'tir. Bizim tabelamızda da 5 yıldız olacak ancak Türkiye'de öyle tesisler var ki 7 yıldız standartlarında hizmet veriyor. Biz de bu kalitede hizmet veren tesislerden biri olmaya adayız." şeklinde konuştu. Talas, otelin henüz resmi açılışını yapmamasına ve hepsinin tamamlanmasına rağmen yurt dışında ciddi ilgi görmeye başladığını ifade ederek, özelikle Körfez bölgesinde önemli sayıda müşteri beklediklerini vurguladı. Otelin tanıtımı için Bağdat, Ürdün, Mısır, Tunus ve Moskova'da ofis açtıklarını dile getiren Talas, gelecek yıl da Tiflis, Bakü ve Tahran ofislerini açarak buralarda tanıtım ve satış faaliyetini gerçekleştireceklerini bildirdi.

Talas, projeleri kapsamında yerel ekonomiye katkı sunmayı da amaçladıklarının altını çizerek, şu anda bin 100 kişiyi istihdam ettiklerini, proje tamamlandığında 2 bin-2 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacaklarını aktardı. \ - "Yıllık 700 bin kişiyi ağırlayacağız" Talas, otelin birinci etabında devremülkleri bitirerek yüzde 100'ünü hizmete aldıklarını ikinci etabında otelin 2019 Ocak'ta resmi olarak açılacağını belirterek, şu bilgileri verdi: "Aslında bu projemiz 5 etaptan oluşacak. Toplamda 300 dönüm üzerinde 10 bin kişinin konaklayabileceği bir alan oluşturacağız. Bu 5 etaplık projenin kalan kısımlarını yıl yıl hayata geçireceğiz. Burada müstakil villalar olacak. Beş yıldız standartlarında hizmet verecek rezidanslarımız, alışveriş merkezleri, eğlence merkezi, sinema salonları bulunacak. Projenin tamamı şehir konseptinde olacak. Şu ana kadar konuştuğumuz devremülkler ve otel kısmı sadece ilk iki etaplık kısım. Projemiz tamamen bittiğinde yıllık 700 bin kişiyi ağırlayacağız. Şu ana kadar 180 milyon dolarlık yatırım yaptık, toplam yatırım hedefimiz ise 500 milyon dolar."