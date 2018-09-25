55 ülke, mutfak sektörü için İstanbul'a geliyor

İSTANBUL (AA) - Türk ev ve mutfak eşyası sektöründeki üreticilerin farklı pazarlardan satın almacılar ile buluşabilmesi amacıyla Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından düzenlenen Turkish Housewares by Invitation Only etkinliğine bu yıl 55 ülkeden 70 firma katılacak.

EVSİD'den yapılan açıklamaya göre, Türk ev ve mutfak eşyası sektöründeki üreticilerin farklı pazarlardan satın almacılar ile buluşabilmesi amacıyla EVSİD tarafından 2016'da hayata geçirilen etkinlik, fuarlardan farklı olarak üreticiler ile potansiyel alıcıları buluşturmayı sürdürüyor.

İlk yıl 37, ikinci yıl ise 42 Türk üreticisinin katıldığı etkinlik, bu yıl 50 üreticinin katılımıyla 15-16 Kasım'da düzenlenecek. Özellikle Avrupa, Latin Amerika ve Sahraaltı Afrika gibi potansiyel ülkelerdeki alıcıların hedeflendiği etkinliğe, 55 farklı ülkeden 70 alıcı firma katılacak.

İş görüşmeleri için davet edilen firmaların yüzde 80'lik bölümü, daha önce Türkiye'ye gelmemiş veya Türkiye ile ticaret yapmamış firmalardan oluşuyor.