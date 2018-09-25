FİNANS

55 ülke, mutfak sektörü için İstanbul'a geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 12:10 | Son Güncelleme

Türk ev ve mutfak eşyası sektöründeki üreticilerin farklı pazarlardan satın almacılar ile buluşabilmesi amacıyla EVSİD tarafından hayata geçirilen Turkish Housewares by Invitation Only etkinliğine bu yıl 55 ülkeden 70 firma katılacak - 15-16 Kasım'da üçüncü kez düzenlenecek ve 50 üretici firmanın ürünlerini sergileyeceği etkinliğe, Avrupa, Latin Amerika ve Sahraaltı Afrika gibi potansiyel ülkelerdeki alıcılar katılacak

İSTANBUL (AA) - Türk ev ve mutfak eşyası sektöründeki üreticilerin farklı pazarlardan satın almacılar ile buluşabilmesi amacıyla Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından düzenlenen Turkish Housewares by Invitation Only etkinliğine bu yıl 55 ülkeden 70 firma katılacak.

EVSİD'den yapılan açıklamaya göre, Türk ev ve mutfak eşyası sektöründeki üreticilerin farklı pazarlardan satın almacılar ile buluşabilmesi amacıyla EVSİD tarafından 2016'da hayata geçirilen etkinlik, fuarlardan farklı olarak üreticiler ile potansiyel alıcıları buluşturmayı sürdürüyor.

İlk yıl 37, ikinci yıl ise 42 Türk üreticisinin katıldığı etkinlik, bu yıl 50 üreticinin katılımıyla 15-16 Kasım'da düzenlenecek. Özellikle Avrupa, Latin Amerika ve Sahraaltı Afrika gibi potansiyel ülkelerdeki alıcıların hedeflendiği etkinliğe, 55 farklı ülkeden 70 alıcı firma katılacak.

İş görüşmeleri için davet edilen firmaların yüzde 80'lik bölümü, daha önce Türkiye'ye gelmemiş veya Türkiye ile ticaret yapmamış firmalardan oluşuyor.

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- "Seçilerek getirilen alıcılar, beklentinin üzerinde alım yapıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EVSİD Yurtiçi Projeler Komitesi Başkanı Oğuzhan Durmuş, etkinliğin fuar gibi olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk etkinliğe gelen alıcılar; daha önceden seçilmiş, bu sektörde çalışmalar yapan, ana konseptleri bu ürünler olan ve firmalarda satın alma işlerini yürüten kişilerdi. Bu yüzden umulmadık bir satın alma gerçekleşti. Büyük fuarlarda satın alma işlemi, kişiler firmaları tanımadığı için uzun bir süreçte gerçekleşiyor. Bu organizasyonda ise alıcı firmalar aylar öncesinden seçilip katılımcı üretici firmaların şartları ve bilgileri önceden aktarıldığı için bu süreç daha hızlı oldu. İkincisinde daha profesyonel ve tecrübeli bir organizasyon gerçekleştirdik. İhracat ağırlığımızı Latin Amerika ülkelerine verdik. Bu iki etkinliğin ardından Türkiye'nin bu ülkelere ihracatı yüzde 35 arttı."

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- "4 binden fazla mağazası olan Fransız perakende devi de katılacak"

Oğuzhan Durmuş, bu yıl 70'in üzerinde seçilmiş ve ölçekleri daha iyi alıcı firmaları ağırlayacaklarını aktararak, "Türkiye'de yerleşik olup yurt dışında satış grupları olan 7-8 firmayı da davet edeceğiz. Gelen firmalar, Türkiye'nin lojistik ve pazar avantajlarını gördükçe yeni firmaları da bizlere yönlendiriyor. Diğer ülkelerden katılımcı firmalardan ortak depo açma, ortak üretim yapma gibi talepler geliyor. Sektör olarak bunların çalışmalarını da yapıyoruz. Bu yıl etkinliğimize perakende sektöründe ülkelerinde ve dünya çapında lider olan firmalar geliyor. Dünya genelinde 4 binden fazla mağazası olan Fransız perakende devi Auchan, bu yıl ilk kez etkinliğimize katılacak. Latin Amerika'da 3-4 bin şubeli grupların ana satın almacıları gelecek. Güney Amerika'dan yoğun bir katılım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Durmuş, organizasyona Ticaret Bakanlığı'nın ilk günden itibaren büyük bir destek verdiğini de belirtti.

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