FİNANS

"5G çalışmaları son sürat devam ediyor"

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 21:46 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "5G için çalışmalarımız son sürat devam ediyor. 5G'de dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alıp kendi teknolojimizi geliştirmeyi hedefliyoruz" - "2023 yılında her eve en az 100 megabit hızında genişbant internet erişimini sağlamayı, fiber abone sayısını da 10 milyona çıkarmayı hedefledik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5G çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirterek, "5G'de dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alıp kendi teknolojimizi geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Turhan, Microsoft Türkiye tarafından Bilkent Cyber Plaza'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, tarih boyunca insanoğlunun en kıymetli hazinesinin bilgi olduğunu söyledi.

Her şeyin hiç olmadığı kadar farklılaştığı, zenginleştiği ve süratlendiği bilişim çağında yaşandığını belirten Turhan, "Bilgi, teknik, teknoloji ve bilişim bu çağın kodları diyebileceğimiz 4 temel kavramdır. Artık insanoğlunun hayatı bu 4 temel kavram etrafında şekilleniyor." diye konuştu.

Turhan, bilişimin insan hayatının tam merkezinde bulunduğunu ve temel ihtiyaç haline geldiğini ifade ederek, geleceğin bilişim dünyasına yön verenlerin olacağını vurguladı.

Bilişimin nimetlerinden herkesin yararlandığını ancak önem arz edenin ona hükmetmek olduğunu işaret eden Turhan, şunları kaydetti:

"Bu konuda biz bakanlık olarak üzerimize düşeni bugüne kadar yaptık, yapmaya da gayret ediyoruz. Ülkemizin haberleşme alanındaki seviyesini üst sıralara taşıdık. Ulusal Genişbant Stratejimizle, yüksek hız ve kalitede haberleşme altyapılarını ve sunduğumuz hizmetleri ülkemiz geneline yaydık. Bu amaçla uydularımızın yedekliliğini sağlamak ve mevcut kapasiteyi artırmak için Türksat 5A ve 5B uydu projelerini başlattık. Yüzde 100 yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı da 2021 yılında uzaya fırlatacağız."

Turhan, kalkınma hedefleri çerçevesinde, bilgi toplumu olma yolunda son dönemde büyük mesafeler kat ettiklerini dile getirerek, Türkiye'nin, bilişim teknolojileri alanında yapılan çalışmalarla bugün dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'deki fiber altyapı uzunluğunu 81 binden 350 bin kilometreye çıkardıklarına işaret eden Turhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genişbant abone yaklaşık 74 milyona, mobil abone 81 milyona, 4,5 G abonesi ise 70 milyona ulaştı. 2023 yılında her eve en az 100 megabit hızında genişbant internet erişimini sağlamayı, fiber abone sayısını da 10 milyona çıkarmayı hedefledik. "Uçtan Uca Yerli ve Milli Haberleşme Şebekesi" için çalışmalar başlattık. Kendi ürettiğimiz baz istasyonları ile 4,5 G üzerinden haberleşiyoruz. 5G için çalışmalarımız son sürat devam ediyor. 5G'de dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alıp, kendi teknolojimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Siber güvenlikte dışa bağımlılığı azaltmak için Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem veriyoruz."

- "Türkiye'nin dijital dönüşümünü beraber gerçekleştireceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye'nin yeni bir yönetişim şekline kavuştuğunu söyledi.

Söz konusu yönetişim etrafında da 4 ofis kurulduğunu dile getiren Koç, "Bunlar, yatırım, finans, dijital dönüşüm ve insan kaynakları ofisi. Bu ofislerle beraber tüm kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Türkiye'nin dijital dönüşümünü gerçekleştireceğiz." dedi.

Etkinlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ile Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Recep Erdem Erkul da birer selamlama konuşması yaptı.

Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...
Denizcilerden, İzmir'de kruvaziyer turizme hazırlık için çağrıDenizcilerden, İzmir'de kruvaziyer turizme hazırlık için çağrı
“Türkiye’nin uluslararası itibarını Türkiye’nin markaları kuvvetlendirecek”“Türkiye’nin uluslararası itibarını Türkiye’nin markaları kuvvetlendirecek”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilkent Cyber Plaza iftar Microsoft Türkiye - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

En Çok Okunan Haberler

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Ev sahibinden görüp devlet desteğiyle kurdular! Şimdi talep yağıyor

Ev sahibinden görüp devlet desteğiyle kurdular! Şimdi talep yağıyor

10 milyon araç sürücüsüne uyarı

10 milyon araç sürücüsüne uyarı

Düğünlerin vazgeçilmezi oldu

Düğünlerin vazgeçilmezi oldu

Büyük gün yarın! İlk seferine başlıyor

Büyük gün yarın! İlk seferine başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizcilerden, İzmir'de kruvaziyer turizme hazırlık için çağrı

Denizcilerden, İzmir'de kruvaziyer turizme hazırlık için çağrı

“Türkiye’nin uluslararası itibarını Türkiye’nin markaları kuvvetlendirecek”

“Türkiye’nin uluslararası itibarını Türkiye’nin markaları kuvvetlendirecek”

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Başkanı Neşecan Çekici

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Başkanı Neşecan Çekici

GM : VakıfBank ailesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız

GM : VakıfBank ailesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız

Alaşehir'den kiraz ihracatı başladı

Alaşehir'den kiraz ihracatı başladı

TSKB ve EBRD özel sektöre kaynak için işbirliğine imza attı

TSKB ve EBRD özel sektöre kaynak için işbirliğine imza attı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.