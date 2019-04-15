FİNANS

"5G çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "Vodafone olarak 5G konusundaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vodafone Grubu 5G'nin hayata geçmesinde önemli bir dönüm noktası olan dünyanın ilk 5G aramasını başarıyla gerçekleştirdi" - "Türkiye'de ise üyesi olduğumuz 5G Vadisi Açık Test Sahası'nda gerekli test ve çalışmaları gerçekleştirerek Türkiye'de ilk 5G sinyalinin verilmesine katkı sağladık"

CEM ŞAN - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Vodafone olarak 5G konusundaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vodafone Grubu 5G'nin hayata geçmesinde önemli bir dönüm noktası olan dünyanın ilk 5G aramasını başarıyla gerçekleştirdi." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vodafone Türkiye olarak dijitalleşmeyle birlikte hayatı kolaylaştıran geleceğin çözümlerini sunduklarını söyledi.

Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinin ilerleyen dönemde çok daha hızlı büyüyeceğini belirten Şahin, "2020 yılında yaklaşık 20 milyar nesnenin birbirine bağlanması bekleniyor. Dolayısıyla Nesnelerin İnterneti dünyasında bizi heyecan verici bir dönem bekliyor. Vodafone, bu alanda dünya çapında sahip olduğu 80,9 milyon bağlantıyla dünya lideri konumunda yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, nesnelerin İnterneti alanında lider Vodafone Grubu'nun teknolojideki tüm bilgi birikimini aktardıkları ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdikleri akıllı teknoloji merkezi İTÜ Vodafone Future Lab'da, yeni nesil teknolojilerden yararlanarak kurumsal müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İTÜ ile beraber Fen Bilimleri Enstitüsü'nde bir katımız var. Burada 12 öğrencimiz burslu olarak birçok teknoloji geliştiriyor. Bu akıllı teknoloji merkezinde güvenlikten, atık yönetimine ve enerji verimliliğine kadar pek çok alanda 40'tan fazla çözüm geliştirdik ve bu çözümlerimizi Türkiye'deki yerli ve milli iş ortaklarımızla beraber müşterilerimizin deneyimine sunuyoruz. Her müşterinin kendisine özel bir sorunu var. Biz de teknolojide farklı sorunlara yönelik çözümleri biliyoruz. Dolayısıyla bu merkezimizde onlarla sinerji içinde beraber fikir üretmeye ve projelerimizi birlikte gerçekleştirmeye büyük önem veriyoruz."

Vodafone olarak Türkiye'de ilk kez Nesnelerin İnterneti Platformu'nu hayata geçirdiklerini belirten Şahin, bu alanda iş ortaklarıyla birlikte büyümeyi amaçladıklarına dikkat çekerek, "Gelişmelere baktığımızda her şirketin kendine özgü ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçları verimlilik, tasarruf, herhangi bir fırsatı kaçırma korkusu ve güvenlik olarak 4 başlıkta toplayabiliriz. Biz, nesnelerin interneti teknolojisini de bu 4 başlığa hizmet eder biçimde konumluyoruz." diye konuştu.

- "Vodafone dünyanın ilk 5G aramasını başarıyla gerçekleştirdi"

Şahin, ilerleyen dönemde daha çok KOBİ'nin bu teknolojilerle buluşmasını ve işinde dijital dönüşümü gerçekleştirmesini hedeflediklerini vurguladı.

Vodafone'un dünya çapında 5G standartlarının belirlenmesinde önemli rol oynadığına işaret ederek, "Vodafone olarak 5G konusundaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vodafone Grubu 5G'nin hayata geçmesinde önemli bir dönüm noktası olan dünyanın ilk 5G aramasını başarıyla gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

5G'nin en temel farklılığının herhangi bir gecikme zamanı olmayacağı için canlı olarak sürekli iletişim sağlayacağını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de son olarak Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde 5G test şebekesi teknolojisiyle Türkiye'de ilk kez 3.5 GHz spektrum bandında 5G sabit kablosuz erişim (Fixed Wireless Access-FWA) sağlayıp misafirlerimize milli maç izleme deneyimini 5G hızında ve ultra düşük gecikmeyle yaşatarak, yine bir ilke imza attık. Aynı zamanda üyesi olduğumuz 5G Vadisi Açık Test Sahasında gerekli test ve çalışmaları gerçekleştirerek Türkiye'de ilk 5G sinyalinin verilmesine katkı sağladık. Türkiye'nin 5G yolculuğunu, bugüne dek olduğu gibi önümüzdeki süreçte de kararlı bir şekilde desteklemeyi sürdürecek ve yeni nesil teknolojileri Türkiye ile buluşturmaya devam edeceğiz."

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