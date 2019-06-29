FİNANS

5G için milli marka çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay: - "Çıkacak ürün bir tane olmalı ve o da bir marka olmalı. Adına ne derseniz deyin veya sahibi kim olursa olsun, bu Türkiye'nin markası olmalı" - "5G konusunda uzman açığımız var. Dolayısıyla mevcut uzman sayısını ikiye bölerek gücümüzü zayıflatmamalıyız" - "Geldiğimiz nokta itibarıyla hem daha hızlı yol almak, hem de kaynakları etkin kullanmak için bu iki yapının (Türkiye'de 5G çalışması yapanlar) birlikte çalışması, yani güçlerini birleştirmesi lazım"

SEFA ŞENGÜL - HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, 5G teknolojine yönelik çalışmaların tek marka altında toplanması çağrısında bulunarak, "Çıkacak ürün bir tane olmalı ve o da bir marka olmalı. Adına ne derseniz deyin veya sahibi kim olursa olsun, bu Türkiye'nin markası olmalı." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5G teknolojisine yönelik çalışmaları değerlendirdi. Atalay, bu alanda HAVELSAN'ın koordinasyon, entegrasyon, test ve aynı zamanda da network sanallaştırma fonksiyonunu üstlendiği OSTİM merkezli "haberleşme teknolojileri kümelenmesi" ile NETAŞ, ASELSAN ve Argela firmalarının Savunma Sanayii Müsteşarlığı çatısı altında toplanarak ULAK AŞ'ye dönüşen "yerli ve milli baz istasyonu yapma projesi" olmak üzere iki çalışmanın bulunduğunu aktardı.

Bugüne kadar yapılan çalışmaların mükerrer sayılamayacağını belirten Atalay, şöyle konuştu:

"Benim çağrım şu, özellikle bundan sonra gelinen çalışmalardaki aşamalar göz önüne alındığında, bazı şeylerin her iki tarafta da yapılmasını gerektiren bir noktaya gidiyor. Zaten 5G konusunda uzman açığımız var. Dolayısıyla mevcut uzman sayısını ikiye bölerek gücümüzü zayıflatmamalıyız. Bir yandan da aynı konuya çalışmak bir kaynak israfıdır. Örneğin sizin radyo devresini iki defa yapmanıza gerek yoktur. Birisinde varsa öbürü kullanmalı. Bu yüzden diyorum ki geldiğimiz nokta itibarıyla hem daha hızlı yol almak, hem de kaynakları etkin kullanmak için bu iki yapının birlikte çalışması, yani güçlerini birleştirmesi lazım."

Atalay, 5G çalışmalarında tekrara düşülmemesi gerektiğine değinerek, "Çıkacak ürün bir tane olmalı ve o da bir marka olmalı. Adına ne derseniz deyin veya sahibi kim olursa olsun bu, Türkiye'nin markası olmalı. Bunu da sadece Türkiye'ye değil başka pazarlara da satmalıyız. Zaten böyle bir potansiyel de var." ifadesini kullandı.

- "Doğru zamanı beklemeliyiz"

5G alanındaki çalışmaların henüz yeterli seviyeye ulaşamadığını, bu konuda doğru zamanın beklenmesi gerektiğini vurgulayan Atalay, uluslararası standart belirleyici kurumların bu alanda yayımladığı versiyonlar göz önüne alındığında, henüz 5G'yi tam anlamıyla karşılayacak teknolojilerin üretilmediğine dikkati çekti.

Atalay, "Standart belirleyici kurumlar tarafından belirlenen teknik performans göstergeleri var. Gecikme süresi 1 milisaniyenin altında kalması, hızın belirli bir seviyeye ulaşması gibi. Onlar belki bu standart yayımlarının 17, 18 veya 19'uncu versiyonlarında olacak. Gerçek 5G, o standartların sağlanmasıyla olacak." dedi.

Bu alandaki yabancı kaynaklı ürünlerin de henüz tam uyumunun sağlamadığına ve 5G'ye geçişin başlayacağı tarihin, yürüttükleri çalışmalarla senkronize olmasının önemine işaret eden Atalay, şunları kaydetti:

"BTK karar alıp '5G kullanabilirsiniz' derse, ilk olacak şey şudur; henüz ürünleri ham olan yabancı şirketler bize ürünlerini 5G diye sunacaklar. Vatandaşın aldığı hizmet, 4,5G'den fazla olmayacak. Bu da bizim 5G çalışmalarımızı baltalayacak. Yabancı yatırımcılar daha büyük bütçelerle çalıştıkları için doğal olarak ürünlerini bizden daha hızlı geliştirecekler. Bizim isteğimiz, çalışmalarımızı yakından takip etsinler, biz geliştirene kadar onları da bekletsinler. Biz de bu işe aynı zamanda başlayalım."

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
THY ile bugün 240 bin yolcu uçacakTHY ile bugün 240 bin yolcu uçacak
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5G Ahmet Hamdi Atalay HAVELSAN ULAK AŞ

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

Bu ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadı!

Bu ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadı!

Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz oranı kararı!

Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz oranı kararı!

Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan kritik uyarı

Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan kritik uyarı

Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi

Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecek

THK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecek

THY ile bugün 240 bin yolcu uçacak

THY ile bugün 240 bin yolcu uçacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Termik santrallerde Nisan’da 6.32 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Nisan’da 6.32 milyon ton kömür yakıldı

Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)

Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)

TÜROB: Mayıs'ta gerileyen otel dolulukları Haziran'da yeniden toparladı

TÜROB: Mayıs'ta gerileyen otel dolulukları Haziran'da yeniden toparladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.