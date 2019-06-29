5G için milli marka çağrısı

SEFA ŞENGÜL - HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, 5G teknolojine yönelik çalışmaların tek marka altında toplanması çağrısında bulunarak, "Çıkacak ürün bir tane olmalı ve o da bir marka olmalı. Adına ne derseniz deyin veya sahibi kim olursa olsun, bu Türkiye'nin markası olmalı." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5G teknolojisine yönelik çalışmaları değerlendirdi. Atalay, bu alanda HAVELSAN'ın koordinasyon, entegrasyon, test ve aynı zamanda da network sanallaştırma fonksiyonunu üstlendiği OSTİM merkezli "haberleşme teknolojileri kümelenmesi" ile NETAŞ, ASELSAN ve Argela firmalarının Savunma Sanayii Müsteşarlığı çatısı altında toplanarak ULAK AŞ'ye dönüşen "yerli ve milli baz istasyonu yapma projesi" olmak üzere iki çalışmanın bulunduğunu aktardı.

Bugüne kadar yapılan çalışmaların mükerrer sayılamayacağını belirten Atalay, şöyle konuştu:

"Benim çağrım şu, özellikle bundan sonra gelinen çalışmalardaki aşamalar göz önüne alındığında, bazı şeylerin her iki tarafta da yapılmasını gerektiren bir noktaya gidiyor. Zaten 5G konusunda uzman açığımız var. Dolayısıyla mevcut uzman sayısını ikiye bölerek gücümüzü zayıflatmamalıyız. Bir yandan da aynı konuya çalışmak bir kaynak israfıdır. Örneğin sizin radyo devresini iki defa yapmanıza gerek yoktur. Birisinde varsa öbürü kullanmalı. Bu yüzden diyorum ki geldiğimiz nokta itibarıyla hem daha hızlı yol almak, hem de kaynakları etkin kullanmak için bu iki yapının birlikte çalışması, yani güçlerini birleştirmesi lazım."