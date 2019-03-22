FİNANS

"5G ile iş modelleri de müşteriler de dijitalleşiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 15:22 | Son Güncelleme

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: - "5G dediğimiz muazzam bir teknoloji var ve her şeyi, topu taca attı. İş modelleri komple dijitalleşiyor, müşteriler de dijitalleşiyor"

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "5G dediğimiz muazzam bir teknoloji var ve her şeyi, topu taca attı. İş modelleri komple dijitalleşiyor, müşteriler de dijitalleşiyor." dedi.

Ateş, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur'un yaptığı "Dijital Dönemde Liderlik" başlıkla oturumda konuştu.

DenizBank'ta yüzde 90'ın üzerindeki işlemlerin dijital ve yapay zekayla yapıldığını dile getiren Ateş, şöyle devam etti:

"Bundan 10-15 yıl önce marka değeri olarak baktığınızda en tepelerde Coca Cola, Walmart, McDonald's gibi markaları görüyordunuz. 15 sene sonra bir anda Microsoft, Google, Amazon, Apple ve Facebook... Bunları görüyoruz. Artık, 5G dediğimiz muazzam bir teknoloji var ve her şeyi, topu taca attı. İş modelleri komple dijitalleşiyor, müşteriler de dijitalleşiyor. Müşterilerin dijitalleşmesine bir örnek, yüzde 42 nüfusun 5 yıl öncesine kadar banka hesabı yoktu, şu anda bu rakam yüzde 31'e inmiş. Artık herkesin iş birliğine gitmesi lazım, rekabet içinde olsa dahi. Biz buna 'rekaberlik' diyoruz. Rekabet ile beraberliğin karışımı. Yeni nesil finansal çözümler... Bir el ele verip de 'Hadi arkadaşlar, şu işleri beraber yapalım, birbirimize açılalım."

Ateş, bambaşka bir dünyaya doğru gidildiğini ifade ederek, "Artık yapay zeka, insanın önüne geçiyor. Bunlarla mücadele etmenin tek yolu, yapay zekayı kendi beynimize nakletmek. Öğrenen, demokratik, rekabete izin veren ve kendi ekibinden öğrenen liderlik tipiyle ancak bunu yakalayabiliriz. Ben de bu işi yakalayabilmek için tırmalıyorum ama tırmalamadan bu işler olmuyor." diye konuştu.

- "Işınlanma gerçek oldu"

Teknolojinin gelişmesiyle "Bu kadar insan ne yapacak, robotlar bütün işi yaparsa?" sorusunun gündeme geldiğini belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey yok. Bizim teknoloji alabilmemiz için önemli bir şeyimiz var, bu da insan kaynağımız. Türkiye'nin insan kaynağı her ne kadar patentlerde çok gerideysek de bunlara yeterince imkan tanındığı kanaatinde değilim. Biz tersine mentörlükten öyle şeyler öğreniyoruz ki ama arkadaşların imkanı yok, parası yok. Teknoparkları çoğaltıyorsunuz, ileriye doğru atılım yapıyorsunuz ama bunlar devlet kademesinde, devlet organizasyonuyla... Nasıl ki Amerikan Devlet Başkanı, chief digital officer'ını atıyor, bizim de benzer işleri süratle yapıp entegre olmamız lazım. Artık bu hız çağında 5G geldiğinde Game Of Thrones'i bir saniyeden az sürede indireceksiniz hatta 'indirme' diye bir şey kalmayacak. Her şey on-line real time, herkes her yerde... Uzay Yolu'nda Mr. Spock, Kaptan Kirk, bizim kuşak bilir. Bir tek ışınlanma dışında her şey gerçek oldu ama ışınlanma da gerçek oldu. Nasıl oldu? İşte bir hologramla bu mekana sayın bakanımız gelip, konuşmasını yapıp alkışı alır ve ayrılabilir. Hiç mekanını değiştirmeden..."

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Anahtar Kelimeler:
bursa DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş

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