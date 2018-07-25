5G ile yeni teknolojilerin yerli üretimi artacak

DENİZ ÇİÇEK - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) öncülüğünde hazırlanan 5G'nin yol haritası niteliğindeki Beyaz Kitap'ta, bu teknolojiyle 10 farklı sektörde geliştirilebilecek hizmet ve uygulama önerilerine yer verildi.

BTK, ilgili kamu kurumları, işletmeciler ve STK'ler tarafından Türkiye için 5G teknolojisinde yapılması gerekenleri ortaya koyan ve yol haritası niteliği taşıyan Beyaz Kitap dokümanı hazırlandı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Beyaz Kitap'ta, çekirdek ve fiziksel ağ ile standardizasyon gibi teknik konuların yanında, 5G teknolojilerinin hizmet ve uygulama alanlarına ilişkin de bir bölüm yer aldı. Bu bölümü, özel sektör temsilcilerinden oluşan çalışma grubu hazırladı.

Bu kapsamda, 5G teknolojileriyle 10 farklı sektörde geliştirilebilecek hizmet ve uygulamalara yer verildi. Buna göre özel sektör tarafından 5G teknolojilerinin kullanılmasının önerildiği uygulama ve hizmetler şöyle:

Otomotiv: Araçların birbirleri ve şehir altyapısıyla haberleşmesi için modüller geliştirilebilir.