FİNANS

5G ilk olarak şehir merkezlerinde kullanılacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın: - "5G teknolojisi ilk aşamalarda şehir merkezlerinde yüksek veri hızlarının ve düşük gecikmenin ihtiyaç olabileceği yerlerde görülecek" - "Bu teknoloji yıl sonuna doğru dar bantta kullanılmaya başlanacak"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, 5G teknolojisinin yıl sonuna doğru dar bantta kullanılmaya başlanacağını belirterek, "Bu teknoloji ilk aşamalarda şehir merkezlerinde yüksek veri hızlarının ve düşük gecikmenin ihtiyaç olabileceği yerlerde görülecek." dedi.

Yalçın, AA muhabirine, bilişim teknolojilerinde dünya devi Ericsson'un yaklaşık 130 yıldır Türkiye'de hizmet verdiğini söyledi.

İlk olarak 1890 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda kurulan santralle Türkiye'de çalışmaya başladıklarını ifade eden Yalçın, altyapı, santral kurulumu, yazılım, bakım hizmetleri başta olmak üzere telekomünikasyon sektörünün her alanında ülkeye hizmet verdiklerini bildirdi. Yalçın, Ericsson'un Türkiye'deki ofisinde çalışan 600'ü Ar-Ge alanında olmak üzere 790 personelin neredeyse tamamına yakınının Türk mühendislerden oluştuğunu dile getirdi.

Işıl Yalçın, "Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan Ericsson Türkiye Ar-Ge ekibi, bilişim ve telekom teknolojileri alanında çeşitli yenilikçi faaliyetlerle hizmet veriyor. Bu merkezlerimizde, 35'i TÜBİTAK tarafından desteklenen 140'tan fazla Ar-Ge projesi hayata geçirildi. Ar-Ge merkezlerimizde Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılımlar 34 ülkeye ihraç ediliyor." dedi.

Ericsson'un Türkiye'yi araştırma yapılan 11'inci ülke seçtiğini anımsatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Türkiye'de telekom alanında araştırma yapan ilk şirket Ericsson. Ericsson olarak oluşturduğumuz araştırma grubumuzdaki çalışanlar, 8-10 sene sonrasının teknolojisine çalışıyor. Şu anda doktora ve akademik düzeyde 10 eleman var. Bu sayıyı 25'e çıkaracağız. Çalışanların veya farklı üniversitelerden akademisyenlerin önerdikleri fikir üzerinde çalışma yapılıyor, daha sonra bu fikir ürüne veya yazılıma dönüşüyor. Öneriyi yapan kişinin adına da patent alınıyor."

- "5G ile en önemli sorun güvenlik olacak"

Söz konusu grupta yapılan çalışmalarda, gelişen teknolojilere bağlı olarak güvenlik konusuna ağırlık verildiğini vurgulayan Yalçın, "5G teknolojisine geçilmesiyle en önemli sorun güvenlik olacak. Şebekelere sokulan tüm ekipmanların 3GPP standartlarına uyumu bu açıdan kritik önem taşıyor." diye konuştu.

5G teknolojisiyle insan hayatına daha fazla girecek "nesnelerin interneti"nin, dünyada 4G, Türkiye'de de 4,5G teknolojisiyle hali hazırda kullanıldığına işaret eden Yalçın, nesnelerin internetinin çok yüksek hız gerektirmeyen ve gecikme yaşanmasında sakınca bulunmayan fabrikalarda, evlerde, otoparklarda kullanım alanlarının olduğunu söyledi. Yalçın, Turkcell ile geçen yıl akıllı sulama çalışması yaptıklarına dikkati çekerek, bunun İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2018'de sergilendiğini ve çok ilgi gördüğünü bildirdi.

Ericsson'un İzmir 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde de Ar-Ge çalışmaları yaptığını ifade eden Yalçın, burada yürütülen akıllı sera çalışmalarının Fas Telekom tarafından incelendiği bilgisini verdi.

- "Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak"

Yalçın, 5G'ye geçilmesiyle nesnelerin internetinin kullanılacağını ve şebekedeki hızın artacağını belirterek, böylece tıp, maden ocakları gibi düşük gecikme süresi isteyen kritik altyapılarda da bu teknolojinin kullanılacağını ifade etti.

Yıl sonuna doğru 5G teknolojisinin, dar bantta kullanılmaya başlanacağını vurgulayan Yalçın, Ericsson olarak 2015'ten itibaren üretilen ve Türkiye genelinde kurdukları baz istasyonlarından sadece bir yazılım yüklemesiyle 5G hizmeti verebileceklerini kaydetti.

Yalçın, spektrumu paylaşma özelliği bulunan 900 ve 1800 frekansının bir kısmında da 5G'nin kullanılabileceğine işaret ederek, bu teknolojinin kullanımının artmasına bağlı olarak kapasitede artış ihtiyacının da yükseleceğini dile getirdi.

5G teknolojisine hazırlık çalışmaları kapsamında bulut teknolojisine ilişkin çalışmaların hız kazandığına dikkati çeken Yalçın, "Türkiye'de 5G'ye geçiş zor olmayacak çünkü 4,5G ile hız gerektirmeyen yerlerde zaten bu teknoloji kullanılmaya başlandı. 5G teknolojisi ilk aşamalarda yüksek veri hızlarının ve düşük gecikmenin ihtiyaç duyulduğu yerlerde görülecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, 4,5G teknolojisiyle ihale edilen frekansların bir kısmının 5G teknolojisinde kullanılabileceğini ancak ihtiyacın artmasına bağlı olarak yeni bantlar için ihale yapılması gerektiğini söyledi.

- "40’tan fazla KOBİ ile iş birliği gerçekleştirdik"

Ericsson olarak KOBİ'lerle de çalıştıklarını anlatan Yalçın, 40'tan fazla KOBİ ile iş birliği yaptıklarını ifade etti.

Yalçın, yerli baz istasyonu üretimi konusunda da çalışma yürüttüklerini belirterek, gelecek zamanlarda yerli baz istasyonunu Türkiye'nin her yerinde kullanmaya başlayacaklarını bildirdi. Işıl Yalçın, Ericsson'un İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 2018 yılında Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ulusal-Uluslararası Destekler, Ar-Ge Geliri ve Ar-Ge İhracat ödüllerine layık görüldüğünü, Bilkent Cyberpark tarafından da istihdama katkılarından dolayı ödül aldıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
5G Ericsson Işıl Yalçın

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