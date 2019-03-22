FİNANS

"5G teknolojisi, 4G'nin 10 misli hızda internet erişimini sağlayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 14:44 | Son Güncelleme

Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi Üst Yöneticisi Serpil Timuray: "Çok heyecan verici teknolojiler bizi bekliyor ve Türkiye de bu teknolojileri hem dünyayla hem Avrupa ile eş zamanlı getirecek. 5G teknolojisi, 4G'nin 10 misli hızda bir internet erişimini bize sağlayacak. Nesnelerin interneti büyük boyutta karşımıza çıkacak. Hem iş hayatında hem de eve giriyor olacak" - "Gelecekte hem fiziksel deneyim hem de dijital deneyim devam edecek. Biz buna 'fijital' dönemi diyoruz. İnsan kaynağı her zaman değerli olacak ama yeni yetkinliklerle onları beslememiz gerekiyor. Bildiğimiz yetkinlikleri unutup, yeniden öğrenmemiz gereken bir çağa giriyoruz"

Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray, "Çok heyecan verici teknolojiler bizi bekliyor ve Türkiye de bu teknolojileri hem dünyayla hem Avrupa ile eş zamanlı getirecek. 5G teknoloji, 4G'nin 10 misli hızda bir internet erişimini bize sağlayacak. Nesnelerin interneti büyük boyutta karşımıza çıkacak. Hem iş hayatında hem de eve giriyor olacak." dedi.

Timuray, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur'un üstlendiği "Dijital Dönemde Liderlik" oturumunda yaptığı konuşmada, ilerleyen dönemlerin, bugüne kadar yaşanmayan boyutta bir dönüşüm dönemi olacağına dikkati çekti.

Söz konusu dönüşümün hem bireylerin hem toplumun hem iş hayatını etkileyeceğine değinen Timuray, şunları söyledi:

"Çok heyecan verici teknolojiler bizi bekliyor ve Türkiye de bu teknolojileri hem dünyayla hem Avrupa ile eş zamanlı getirecek. 5G teknolojisi, 4G'nin 10 misli hızda bir internet erişimini bize sağlayacak. Nesnelerin interneti büyük boyutta karşımıza çıkacak. Hem iş hayatında hem de eve giriyor olacak. Yapay zeka ve derin öğrenme konusu çok çok önemli. Dünyada herkes hemfikir ki bu teknolojiler toplumların iyileşmesi için çok büyük değerler sağlayacak. Kişiler bir taraftan da endişeleniyor. En büyük endişe de şu, 'Acaba ben dışarıda mı kalacağım? Bu dijital hayata adapte olabilecek miyim?' Bizim gibi teknoloji şirketlerinin en büyük sorumluluğu, herkesin dahil olabileceği bir dijital geleceği tasarlamak ve hiç kimsenin dışarıda kalmasına izin vermemektir. Bunu hem sosyal sorumluluk projelerimizle yapmalıyız ki burada özellikle kadın ki kadının teknolojiye erişimi erkeğin gerisinde. Özellikle kırsal alanda yaşayan bireyler, bizim çok önemli odak alanımız ve gençler."

Timuray, gençlerin dijital yetkinlikleri edinmesi için yeni projeler yaptıklarını anlattı. Bunlardan birinin "geleceğin programcıları, geleceğin kodlamacıları" olduğunu aktaran Timuray, "Türkiye'de 62 ilde bugüne kadar 42 bin çocuk, kodlama ve dijital programlama öğrendi. Kız öğrencilerin mühendislik ve STEM mesleklerini edinmesi konusunda çabamız var. Özellikle de 'Bir kız çocuğu gibi kodla' adını verdiğimiz bir kodlama programını 26 ülkede bugün lanse ettik." ifadelerini kullandı.

Timuray, sadece Avrupa ülkelerinde 2020 yılında teknolojik IT anlamında istihdam açığının yarım milyonu bulacağının tahmin edildiği bilgisini verdi.

- Yeni liderlik tanımları

Yeni dünyada liderlikte önemsenmesi gereken konuların 7 temada toplandığını söyleyen Timuray, bu temalardan ilkinin "insani iyiliğe odaklılık" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İnsani iyiliğe odaklılık giderek daha da önem kazanacak. Dünyada müşteriler, tüketiciler, toplum artık, şirketlerden ve markalardan sadece kendi konularından işlerini yapmanın çok daha ötesinde topluma hizmet etmelerini ve insani iyiliğe katkı sağlamalarını bekliyor. Tüketicilerin sadakati tamamen bunu gözeten markalara doğru kayıyor. Daha da önemlisi önümüzdeki dönemde gençler, bu konuya son derece duyarlı ve kariyer ile şirket seçimlerini amaç odaklı çalışan şirketlerde yürütmek istiyorlar. Eğer bizler gelecekte en iyi insan kaynağını çekebilmek ve tutabilmek istiyorsak şirketlerimizde amaç odaklı bir yönetim felsefesini belirlememiz gerekiyor. Bunu da yapabilmemiz için değer zincirini yeniden tanımlamamız ve sosyal hedefleriyle ile iş hedeflerini bir arada ölçümleyen bir yönetim felsefesini belirlememiz gerekiyor."

- "Hepimizin teknoloji öğrenmesi gerekiyor"

Timuray, ikinci temanın "müşteriye ve müşteri deneyimine odaklılık" olduğuna değinerek, uçtan uca müşteri memnuniyetinin dijital gelecekte daha da önemli olacağını vurguladı.

Üçüncü liderlik unsurunun "teknolojistlik" olduğunu dile getiren Timuray, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepimizin teknoloji öğrenmesi gerekiyor ve dijital teknolojileri çok iyi kavramamız gerekiyor. Dördüncü konu ise hepimizin önümüzdeki dönemde fütürist olmamız gerekiyor. Gelecek o kadar belirsiz ve dijital ortamda rekabetin alanları çok daha fazla değişiyor, yeniden tanımlanıyor. Geleceği okuyabilmek, fütürist bir gözle bakabilmek çok önemli ve bunu iyimser olarak yapmak gerekiyor. İyimserlik tanımında enerjimizi 'neyi, niçin yapamayız?' tartışmalarından 'neyi, nasıl yapabilirim?'e çevirmek zorundayız."

Beşinci konunun "'competition" olduğunu söyleyen Timuray, ortaklaşa iş birliği yapabilmenin ve rekabet edebilmenin çok önemli olacağını dile getirdi.

Timuray, altıncı konunun çeşitlilik ve dahiliyet olduğunu anlatarak, "Kurumlarda her zaman çok daha fazla insan kaynağımızı, farklı kültürlerden, farklı görüşlerden, farklı eğitimlerden, kadın-erkek eşitliğini de gözeterek beslememiz ve geliştirmemiz önemli bir unsur. Son unsur ise liderler çok daha fazla sağ beyinli olmalı. Sol beyin çok liderde var ama sol beyin ve sağ beyni bir arada ortaya koymak, empatik yaklaşmak, duygusal zeka çok önemli olacak çünkü sol beynin yapacağı pek çok şeyi gelecekte robotlar yapacak. Dolayısıyla sağ beyin çok daha kıymetli."

Geleceğin mesleklerinin data, programlayıcılar, kodlayıcılar, IT olduğuna vurgu yapan Timuray, "Bizim önem vermemiz gereken konu olmalı. Bu derslerin işlenmesi gerekiyor. Gelecekte hem fiziksel deneyim hem de dijital deneyim devam edecek. Biz buna 'fijital' dönemi diyoruz. İnsan kaynağı her zaman değerli olacak ama yeni yetkinliklerle onları beslememiz gerekiyor. Bildiğimiz yetkinlikleri unutup, yeniden öğrenmemiz gereken bir çağa giriyoruz. Fijital çağda hem insan kaynağına hem de otomasyona bir arada ihtiyacımız var." diye konuştu.

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