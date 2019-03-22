"5G teknolojisi, 4G'nin 10 misli hızda internet erişimini sağlayacak"

Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray, "Çok heyecan verici teknolojiler bizi bekliyor ve Türkiye de bu teknolojileri hem dünyayla hem Avrupa ile eş zamanlı getirecek. 5G teknoloji, 4G'nin 10 misli hızda bir internet erişimini bize sağlayacak. Nesnelerin interneti büyük boyutta karşımıza çıkacak. Hem iş hayatında hem de eve giriyor olacak." dedi.

Timuray, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur'un üstlendiği "Dijital Dönemde Liderlik" oturumunda yaptığı konuşmada, ilerleyen dönemlerin, bugüne kadar yaşanmayan boyutta bir dönüşüm dönemi olacağına dikkati çekti.

Söz konusu dönüşümün hem bireylerin hem toplumun hem iş hayatını etkileyeceğine değinen Timuray, şunları söyledi:

"Çok heyecan verici teknolojiler bizi bekliyor ve Türkiye de bu teknolojileri hem dünyayla hem Avrupa ile eş zamanlı getirecek. 5G teknolojisi, 4G'nin 10 misli hızda bir internet erişimini bize sağlayacak. Nesnelerin interneti büyük boyutta karşımıza çıkacak. Hem iş hayatında hem de eve giriyor olacak. Yapay zeka ve derin öğrenme konusu çok çok önemli. Dünyada herkes hemfikir ki bu teknolojiler toplumların iyileşmesi için çok büyük değerler sağlayacak. Kişiler bir taraftan da endişeleniyor. En büyük endişe de şu, 'Acaba ben dışarıda mı kalacağım? Bu dijital hayata adapte olabilecek miyim?' Bizim gibi teknoloji şirketlerinin en büyük sorumluluğu, herkesin dahil olabileceği bir dijital geleceği tasarlamak ve hiç kimsenin dışarıda kalmasına izin vermemektir. Bunu hem sosyal sorumluluk projelerimizle yapmalıyız ki burada özellikle kadın ki kadının teknolojiye erişimi erkeğin gerisinde. Özellikle kırsal alanda yaşayan bireyler, bizim çok önemli odak alanımız ve gençler."