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5G Vadisi Açık Test Sahası açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 13:26 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "Türkiye'nin datasını ülkede bırakacak, kullanılan iletişim teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üretebilecek imkanlara sahibiz. Bu imkanları daha da geliştireceğiz" - "Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda 4,5G yetkilendirmesinde '5G'yi kullanan ilk ülkelerden olacağız.' dedik. Operatörler buna dünden hazır ve yaptığımız yetkilendirmeyle bunun önünü açtık. Test vadisinde bütün senaryolara çalışıyoruz, bu hedefimize herkesin katkısıyla ulaşacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin, datasını ülkede bırakacak, kullanılan iletişim teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üretebilecek imkanlara sahip olduğunu belirterek, "Bu imkanları daha da geliştireceğiz." dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde bulunan 5G Vadisi BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarı'nda 5G Vadisi Açık Test Sahası açıldı.

Sayan, açılış töreninde, Türkiye'ye gelen tüm cep telefonlarının ilk uğrak yeri olan Piyasa Gözetimi Laboratuvarı'nın elektromanyetik yayılım ve diğer testlerin yapıldığı yer olduğunu söyledi.

BTK, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve 3 operatörün katkılarıyla 5G deneyimlerinin yaşandığını ifade eden Sayan, söz konusu iş birliğinin ilk meyvelerinin bugün alındığını bildirdi.

Sayan, Türkiye'nin, 5G'ye yerli ve milli insanlarla ilk geçen ülke olma konusundaki inançla bu işe giriştiğini anımsatarak, bu teknolojide ilk sinyal testinin daha önce verildiğini, bugün ise 5G'ye ilişkin test çalışmalarının vadide başladığının kamuoyuna duyurulduğunu dile getirdi.

Üniversite-sanayi iş birliğiyle bu yapının gelişeceğini vurgulayan Sayan, sanayinin ihtiyaç duyduğu konuların, üniversitedeki çalışmalarla birleştirilerek ürünlerin vadide tasarlanacağını anlattı.

Sayan, 5G'nin her alanının burada ayrı ayrı simüle edildiğini ve canlı olarak deneyimlendiğini belirtti.

Türkiye'nin, datasını ülkede bırakacak, kullanılan iletişim teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üretebilecek imkanlara sahip olduğunu ifade eden Sayan, "Bu imkanları daha da geliştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda 4,5G yetkilendirmesinde '5G'yi kullanan ilk ülkelerden olacağız' dedik. Operatörler buna dünden hazır ve yaptığımız yetkilendirmeyle bunun önünü açtık. Test vadisinde bütün senaryolara çalışıyoruz, bu hedefimize herkesin katkısıyla ulaşacağız." diye konuştu.

- "Projeye olan inancınız yüksek olsun"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da 5G Vadisi ile Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Bilkent ve ODTÜ yerleşkeleri ile BTK merkez binası arasındaki alanı kapsayacak bölgede üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, şirketlerin, girişimci teknoloji firmalarının, "5G ve ötesi"ne ilişkin testleri gerçekleştirebilecekleri bir ortamın oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

5G konusunda teknoloji üreten herkesin vadiden faydalanabileceğine dikkati çeken Karagözoğlu, "Yerli üretim faaliyetlerinde projede olan etkinliğiniz ve projeye olan inancınız yüksek olsun. Yerli üretim demek sizlerin güç kazanması, ülkemizin güç kazanması demek. 5GTR Forum, ULAK ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'ne (HTK) vereceğiniz destek aslında geleceğinize yaptığınız yatırımdır." ifadesini kullandı.

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç da şirket olarak test sahasında iki önemli teknolojinin gösterildiğine işaret ederek, bunlardan birinin sabit fiber erişim şebekesinin yazılım kontrollü olarak yönetilebilmesi ve tedarikçi bağımlılığından çıkarılması, ikinci testin ise Argela tarafından 5G şebekeleri için geliştirilen yerli ve milli ProgRAN teknolojisi olduğunu bildirdi. Kıraç, "Bu teknolojiyle şebeke sanal ve programlanabilir bir şekilde dilimlenerek olası deprem ve benzeri acil ve afet durumlarında oluşacak yoğunluğa karşı kapasiteyi daha verimli dağıtarak kesintilerin önüne geçilebilecektir." dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Suel de üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinerek, 5G Vadisi'nin ana hedeflerinden birinin de bu iş birliği kültürünü ve hacmini artırmak olduğunu dile getirdi.

5G Vadisi Projesi'nin de bunun çok önemli bir örneği olduğunu belirten Suel, yerli ekosistemi canlandırmak istediklerini bildirdi.

- "Burada çok önemli bilgi birikimi de kazanıyoruz"

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştiren ve üreten bir ülkeye dönüşmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmaları hızla sürdürdüklerini söyledi.

"Türkiye'nin Turkcell'i" olarak ilk 5G sinyalini eylül ayında verdiklerini anımsatan Sezgin, yaptıkları uygulamayla saniyede 2 gigabaytın üzerindeki hızlara çıktıklarını aktardı.

Sezgin, şunları kaydetti:

"Burada bizi 5G'de söz sahibi yapacak çok önemli bilgi birikimi de kazanıyoruz. Yeni teknolojilerin test edileceği 5G Vadisi Açık Test Sahası, ülkemizin 5G alanında söz sahibi olabilmesinde büyük rol oynayacak. Tüm operatörlerin kullanımına sunulan 5G Vadisi Açık Test Sahası'nda şirketler ve bu alanda Ar-Ge faaliyetlerini yapan üniversiteler Türkiye için en uygun yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürecek."

Turkcell olarak İstanbul'da da ilk 5G bağlantısını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Sezgin, sabit ve mobil teknolojiler üzerinden fiber hızda interneti evlere vererek, test etme deneyimi imkanı bulduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Sayan, BTK Başkanı Karagözoğlu ve beraberindekiler tarafından 5G Vadisi Açık Test Sahası'nın açılışı gerçekleştirildi.

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