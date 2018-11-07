5G Vadisi'nde 5G testleri Turkcell ile başladı

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Türkiye'yi 5G ve ötesi mobil haberleşme teknolojilerine hazırlamak amacıyla Ankara'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) önderliğinde kurulan 5G Vadisi açık test sahasında gerekli altyapıyı kazandırarak, ilk testleri gerçekleştirdi.

Turkcell'in açıklamasına göre, 5G Vadisi çalışmaları kapsamında Hacettepe Üniversitesi Yerleşkesi'nde yer alan BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarı'nda Turkcell ilk 5G sinyalini Huawei'nin sistemleriyle verdi. yarın yapılacak açılış töreninin ardından ise 5G sahası tüm operatörlerin kullanımına sunulacak.

Kurulan sahada en yeni teknolojilerin test edilebilmesi ile hem Türkiye için en uygun 5G çözümleri oluşturulacak hem de 5G üzerinden çalışabilecek yerli ürün ve çözümlerin geliştirilebilmesi için Türk firma ve üniversitelerine bir Ar-Ge test ortamı yaratılmış olacak.

5G kapasitesinin ve yeteneklerinin Türkiye'de test edilebilmesi için BTK önderliğinde kurulan sistem 3.5 GHz frekans bandında yayın yapan ve "Massive MIMO" (çoklu alıcı-verici anten) gibi teknolojilere sahip. Türkiye'de ilk kez Turkcell tarafından kullanılan Massive MIMO teknolojisi ile mobil internet kullanımının yoğun olduğu alanlarda (alışveriş merkezleri, oteller, konser salonları gibi) çok sayıda kişinin aynı anda yüksek hızlarda internet kullanımına olanak tanınıyor. Bu sayede mobil internet kullanıcıları yoğunluktan etkilenmeden yüksek hızlarda internet deneyimlerini sürdürebiliyor.