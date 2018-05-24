Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, "Türkiye'yi geleceğe, üretebilen ve şekillendirebilen genç insan kaynağı taşıyacak." dedi.

Sayan, 5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, bilgi teknolojilerinin ülkelerin gelişmesine, ekonomisine, kalkınmışlık düzeyine ve eğitim sistemine yaptığı katkının yadsınamayacağını söyledi.

Dünyadaki ilk on ekonomiden biri olma hedefine sahip Türkiye'nin bilgi teknolojileri ve haberleşme alanında başarılı olması gerektiğine işaret eden Sayan, bilişim teknolojilerinin öneminin her geçen gün artığını bildirdi. Sayan, "Teknolojinin hızlı gelişimi esnasında bize düşen, fırsatları önceden belirleyip şekillendirmek ve teknolojiyi geriden takip eden ülkeler yerine öncü ülkeler arasında olmak için var gücümüzle çalışmak." diye konuştu.

Sayan, Türkiye'nin 5G mobil haberleşme teknolojisine mümkün olan en yüksek ölçüdeki yerlilik oranları ile geçmesi için çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'yi geleceğe, üretebilen ve şekillendirebilen genç insan kaynağı taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.