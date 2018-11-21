Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurul Üyesi Rıdvan Kahveci, "Önümüzdeki süreçte dünyayı şekillendirecek iki önemli konu var. Bunlardan biri 5G ve ötesi teknolojiler, diğeri ise yapay zeka. Bu konularda Türkiye'de ciddi yetenekler var, bunların doğru kullanılması halinde önemli gelişmeler kaydedilecek." dedi.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Bilişim 2018 etkinliğinde BTK Kurul Üyesi Rıdvan Kahveci moderatörlüğünde "5G ve Ötesi Teknolojilerde Türkiye'nin Yol Haritası" konulu panel düzenlendi.

Kahveci, panelde, 5G konusunda yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesinin çok önemli ve stratejik bir konu olduğuna dikkati çekti.

Hangi frekans bantlarının 5G'ye tahsis edileceğine ilişkin çeşitli planlama ve çalışmaların olduğunu anlatan Kahveci, bunları takip ettiklerini, bu kapsamda çalışma ve planların hazırlandığını söyledi. Kahveci, 5G frekans ihalesinin doğru zamanda ve doğru bir fiyatlandırmayla yapılmasının önemine değindi.

Kahveci, önümüzdeki süreçte dünyayı şekillendirecek en önemli konulardan birinin 5G ve ötesi teknolojiler, diğerinin ise yapay zeka olduğunu vurgulayarak, bu alanlarda Türkiye'de ciddi yeteneklerin bulunduğunu, bunların doğru kullanılması halinde önemli gelişmeler kaydedileceğinin altını çizdi.