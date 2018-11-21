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5G ve Ötesi Teknolojilerde Türkiye'nin Yol Haritası

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 16:57 | Son Güncelleme

BTK Kurul Üyesi Rıdvan Kahveci: - "Önümüzdeki süreçte dünyayı şekillendirecek iki önemli konu var. Bunlardan biri 5G ve ötesi teknolojiler, diğeri ise yapay zeka" - "Bu konularda Türkiye'de ciddi yetenekler var, bunların doğru kullanılması halinde önemli gelişmeler kaydedilecek"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurul Üyesi Rıdvan Kahveci, "Önümüzdeki süreçte dünyayı şekillendirecek iki önemli konu var. Bunlardan biri 5G ve ötesi teknolojiler, diğeri ise yapay zeka. Bu konularda Türkiye'de ciddi yetenekler var, bunların doğru kullanılması halinde önemli gelişmeler kaydedilecek." dedi.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Bilişim 2018 etkinliğinde BTK Kurul Üyesi Rıdvan Kahveci moderatörlüğünde "5G ve Ötesi Teknolojilerde Türkiye'nin Yol Haritası" konulu panel düzenlendi.

Kahveci, panelde, 5G konusunda yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesinin çok önemli ve stratejik bir konu olduğuna dikkati çekti.

Hangi frekans bantlarının 5G'ye tahsis edileceğine ilişkin çeşitli planlama ve çalışmaların olduğunu anlatan Kahveci, bunları takip ettiklerini, bu kapsamda çalışma ve planların hazırlandığını söyledi. Kahveci, 5G frekans ihalesinin doğru zamanda ve doğru bir fiyatlandırmayla yapılmasının önemine değindi.

Kahveci, önümüzdeki süreçte dünyayı şekillendirecek en önemli konulardan birinin 5G ve ötesi teknolojiler, diğerinin ise yapay zeka olduğunu vurgulayarak, bu alanlarda Türkiye'de ciddi yeteneklerin bulunduğunu, bunların doğru kullanılması halinde önemli gelişmeler kaydedileceğinin altını çizdi.

- "Herkes taşın altına elini koymalı"

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Ulak baz istasyonunun bugün 440 sahada aktif olarak kullanıldığını ifade ederek, 2019-2021 yıllarındaki siparişler için BTK koordinesinde, operatörlerle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Ulak baz istasyonunun ticari şebekelerde kullanımına ilişkin gerekli testlerde başarı sağlandığını ve son aşamaya geldiğini anlatan Balcı, yakında konuyla ilgili lansman yapılacağını ifade etti.

Balcı, 4,5G IMT-A lisans sözleşmelerinde yer alan yerlilik oranlarını sağlamak için Ulak baz istasyonlarının hazır olduğunu anlattı.

- "2019'da fiber atılım yapılmalı"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, 5G ihalesinin yapılmasının öncesinde önemli olanın teknolojinin yaygınlaşmasına ortam hazırlanması olduğunu ifade etti.

Süel, fiberde yerinde saymanın geriye düşmek anlamına geldiğine işaret ederek, 2019'da fiber atılım yapılması gerektiğini söyledi.

Turkcell Yönetim Kurulu ve CEO Danışmanı Mustafa Aykut ise 5G teknolojisine geçildiğinde önemli değişimlerin yaşanacağını dile getirdi. Aykut, 5G konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

- "Rekabet yerine iş birliği yapılmalıyız"

Netaş İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil de Türkiye'de 5G ve ötesi konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını anımsatarak, bu konuda Netaş olarak her türlü katkıyı verdiklerini söyledi.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Veli Murat Çelik ve Türksat Uydu Hizmetleri Kurumsal Çözümler Direktörü Süleyman Kuzu da haberleşme alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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