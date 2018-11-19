5G'de hedef 2020

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Biz 5G'yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için programımızı yaptık. 2020'de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz." dedi.

Turhan, AA muhabirine, 5G ile ilgili sürecin nasıl işleyeceği konusunda değerlendirmede bulundu.

5G ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi çatısı altında 17 firmanın yabancı ürüne gerek kalmayacak şekilde tüm iletişim sistemlerini yerli ürün olarak piyasaya çıkarmak üzere güçlerini birleştirdiğini belirten Turhan, TÜBİTAK'ın da destek vermesini teminen imzaların atıldığını söyledi.

Turhan, yaklaşık 253 milyon lira yatırımla gerçekleştirilecek 5G sistemlerinin tamamen yerli ürün olarak piyasaya çıkarılacağına işaret ederek, "Sistem Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell tarafından da desteklenmekte. Bunlarla ilgili 5G Vadimiz'de yeni nesil haberleşme teknolojileriyle birlikte ODTÜ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun beraber yürüttüğü birtakım işletim firmalarınca desteklenen bir ortamda çalışmalar sürdürülüyor." diye konuştu.