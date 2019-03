"5G'yi kontrol eden küresel güç olacak"

ABDULKADİR GÜNYOL - China Market Research Group Genel Müdürü Shaun Rein, "Kim 5G'yi, telefonu ve interneti kontrol ederse küresel güç olacak." dedi.

Bursa'da Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katılan "The End of Cheap China" (Ucuz Çin'in Sonu) ve The End of Copycat China (Taklitçi Çin'in Sonu) kitaplarının yazarı Shaun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl içinde Çin'in taklit ürünler üreten bir ülkeden kendi ürünlerini üreten bir ülke konumuna geldiğini belirtti.

Mobil hizmetlerde son 3-5 yılda Çin'in inovasyonda öne geçtiğini savunan Shaun, "Bunun kanıtı ise Mark Zuckerberg'in geçen hafta yaptığı Çin'in mesajlaşma uygulaması olan 'WeChat'i kopya etmeliyiz' açıklamasıdır." ifadesini kullandı.

Shaun, şu anda yapay zeka konusunda dünyada savaş yaşandığını dile getirdi. Çin'in bu mücadeledeki yerine değinen Shaun, şöyle devam etti:

"Bunun iki nedeni var. Birincisi, Çinli iki teknolojik firma Alibaba ve Tencent şu anda tarihte hiç olmadığı kadar bireysel tüketiciler üzerine veriye sahip. WeChat ile arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz, taksi çağırıyorsunuz, yemek sipariş ediyorsunuz, doktor randevusu alıyorsunuz. Dolayısıyla bütün hayatınız Alibaba ve Tencent şirketlerinin online sistemleri tarafından biliniyor. Çok fazla kullanıcı bilgisine sahipler. İkinci konu ise Çin hükümeti yapay zekada dünya lideri olmak istiyor. Bir tarafta size destek veren bir hükümet, bir tarafta ise çok büyük bir bilgiyi elinde tutan Çinli özel şirketler var. Dolayısıyla kim bu kadar veriyi kontrol ederse o yapay zeka savaşını kazanacak ve bu da şu anda Çin gibi görünüyor."