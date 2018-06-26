6 ayda 24,6 ton uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ele geçirilen uyuşturucu miktarının 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 670 artışla 26,4 tona yükseldiğini belirterek, 2018'in 6 ayında ise 24,6 ton uyuşturucunun ele geçirildiği bilgisini verdi.

Tüfenkci, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, uyuşturucu madde kullanımının, toplum sağlığını, güvenliğini ve esenliğini tehdit eden bir toplumsal sorun olduğunu ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadelenin, aynı zamanda terörle mücadele anlamına geldiğine dikkati çeken Tüfenkci, "Uyuşturucu kullanımını teşvik etmek, kullanımına aracılık etmek, uyuşturucu temini ve satışını gerçekleştirmek terör ve insanlık suçudur. Herkes bilmelidir ki ülkemizin gençlerini uyuşturucu terörüne feda etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, Türkiye'de uyuşturucu kullanım oranının Avrupa ülkelerine göre düşük olmakla birlikte artış gösterdiğine işaret ederek, gençleri uyuşturucudan korumak noktasında herkese görev düştüğünün altını çizdi.