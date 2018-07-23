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6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 11:44 | Son Güncelleme

GÜNEYDOĞU Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Ocak- Haziran aylarında Türkiye'den yapılan 3 milyar 224 milyon 231 bin dolarlık hububat ihracatının 1 milyar 4 milyon dolarlık bölümünün Güneydoğu Bölgesi'nden yapıldığını söyledi.

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

GAZİANTEP, (DHA) - GÜNEYDOĞU Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Ocak- Haziran aylarında Türkiye'den yapılan 3 milyar 224 milyon 231 bin dolarlık hububat ihracatının 1 milyar 4 milyon dolarlık bölümünün Güneydoğu Bölgesi'nden yapıldığını söyledi.
Mahsum Altunkaya, Türkiye'den gerçekleştirilen hububat. bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında liderliği Güneydoğu'nun üstlendiğini belirtti. Altunkaya, ocak- haziran döneminde bölgeden 1 milyar 4 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirtti. İnsanlığın var olduğu günden beri ihtiyaç duyduğu ürünlerin ihracatını yaptıklarına dikkati çeken Altunkaya, insanoğlunun beslenmesi ve yaşamını devam ettirmesi için hububat ürünlerine gereksinim duyduğunu ifade ederek, "Onlarca kalem ürünün dışsatımını yapıyoruz, hemen hemen hepsi de insanlığın günlük tüketimini sağladığı ürünlerdir. Türkiye'de buğday unundan ekmek yapıldığı gibi Amerika'da da aynı üründen ekmek yapılmaktadır. Bu gerçek Ortadoğu için de geçerlidir Asya için de. Biz aslında insanlığa önemli bir hizmet sunuyoruz. Çünkü insanlığın var olduğu günden beri ihtiyaç duyduğu ürünleri ihraç ediyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'den gerçekleştirilen hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında liderliği Güneydoğu üstlendi" dedi.
Altunkaya, mal grupları bazında en fazla ihracatın yüzde 22,6 pay ve 227 milyon 363 bin dolarla buğday unuyla gerçekleştirildiği kaydetti. Makarnanın yüzde 19,2 pay ve 193 milyon 149 bin dolarla ikinci sırada, bisküvi-pasta ürünlerinin yüzde 12,3 pay ve 123 milyon 564 bin dolarla üçüncü sırada olduğunu ifade eden Altunkaya, kalan ihracatı da diğer ürünlerin karşıladığını dile getirdi. İhracatı bölgesel olarak da değerlendiren Altunkaya, en fazla ihracatın yüzde 70,3 pay ve 706 milyon 437 bin dolarla Ortadoğu'ya gerçekleştirildiğini belirtti. Altunkaya, bu bölgeyi yüzde 20,9 pay ve 210 milyon 51 bin dolarla Afrika'nın ve yüzde 3,6 pay ve 36 milyon 388 bin dolarla Amerika ülkelerinin karşıladığını sözlerine ekledi.

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