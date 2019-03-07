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6. Domatexpo Fuarı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 18:48 | Son Güncelleme

Antalya'da bu yıl altıncısı düzenlenen "Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı"ziyaretçilerine kapılarını açtı - Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel: - "Tüm sulama suyu kooperatifleriyle sulama suyunda elektriği yaklaşık 50 bin çiftçimize bedava kullandıracağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Tüm sulama suyu kooperatifleriyle sulama suyunda elektriği yaklaşık 50 bin çiftçimize bedava kullandıracağız" dedi.

Kumluca ilçesinde altıncısı düzenlenen "Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı" (DOMATEXPO) açıldı.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle Kumluca Toptancı Halinde açılışı yapılan fuara, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Antalya'nın her köşesine sulama tesisleri, haller, mezbahalar yapan, çiftçiye elektriği bedava kullandıran bir belediye olduklarını söyledi.

Bununla birlikte tarım marketi, tohum, fide, faydalı böcek desteği, süt tankı ve soğuk hava depoları projeleriyle tarım sektörüne desteklerinin katlanarak devam ettiğini belirten Türel, "Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı olan sulama suyu ve kooperatiflerinde çiftçimize sulama suyunu da ücretsiz kullandırdık. Antalyamızda tüm sulama suyu kooperatifleriyle sulama suyunda elektriği yaklaşık 50 bin çiftçimize bedava kullandıracağız." dedi.

Çiftçinin özellikle girdi maliyetlerinin artması nedeniyle istediği düzeyde gelir elde edemediğinden şikayetçi olduğunu vurgulayan Türel, belediye olarak kuracakları tarım marketleriyle çiftçinin ana kalemlerindeki girdi maliyetlerini düşüreceklerini kaydetti.

Çiftçiye yılda 100 bin adet zeytin, ceviz, badem fidanı desteği
sağlayacaklarını belirten Türel, şöyle devam etti:

"6 milyon adet sarı mavi yapışkan tuzağını yüzde 50 indirimli dağıtacağız.
Turunçgillerde zirai mücadelede yılda 6 milyon faydalı böcek çiftçilerimizin kullanımına
ücretsiz sunuluyor. Çiftçimizin bu tarım marketlerde alışverişini kolayca yapabilmesi içinde
kamu bankalarıyla anlaşacağız. Tarım marketlerde geçerli kredi kartları temin ederek
çiftçimize önemli bir ödeme kolaylığı sağlayacağız ve uygun faizli, vadeli bir satın alma
imkanını oluşturacağız. Sertifikalı tohum desteği sağlayarak üretimde bereketli bir tohum
dönemini başlatıyoruz. Yeni haller, açık kapalı sulama sistemleri, güneş tarlaları, süt soğutma
tankları, soğuk hava depoları ve mezbahalarla tarım sektörüne büyük destek vereceğiz."

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay ise bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Domatexpo Fuarı'nın yöre çiftçisi ve ülke tarımına yenilikler getirmesini diledi.

Fuarda, tohumdan sofraya gelene kadar tarım üretiminin tüm alanlarıyla ele alındığını belirten Günay, tarımın sürekli ülke gündeminde olduğunu, olumsuz hava koşulları nedeniyle ortaya çıkan fiyat artışından kaynaklı olarak bazı kesimlerin üreticilere haksızlık yaptığı ifade etti.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de özellikle bu yıl yaşanan doğal afetlerden bölge çiftçisinin etkilendiğini, yetkililerden biran evvel zarara uğrayan çiftçilere yapılacak olan desteklemeleri hızlandırması konusunda yardım beklediklerini belirtti.

Yaklaşık 100 ürünün tanıtıldığı fuar, üç gün ziyarete açık olacak.

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6. Domatexpo Fuarı çiftçi Kumluca Toptancı Hali

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