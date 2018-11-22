FİNANS

"6. Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları Zirvesi" başladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 11:27 | Son Güncelleme

ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan: - "İhracatta her yıl yakaladığımız yüzde 15'lik büyüme ivmesini, yenilediğimiz zirvelerimizle yüzde 25'lere çıkarmak istiyoruz"

İZMİR (AA) - Züccaciyeciler Derneği tarafından organize edilen "6. Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları Zirvesi" İzmir'de başladı

Balçova Kaya Termal Otel'deki zirvede konuşan ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan, züccaciye sektörünü buluşturan ve 6'ncısı düzenlenen etkinliğin ilkini 2015'de gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Züccaciye sektörünün 6,7 milyar dolar üretim hacmine sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İhracatın yüzde 85-90'ı ZÜCDER üyelerinin gerçekleştirdiğini göz önüne bulundurduğumuzda, zirvelerimizin içeriğini biraz daha genişlettik. Ekonomi, perakende, beslenme, marka gibi kendi alanında uzman 8 konuşmacı ile katılımcılarımızın bilgi birikimini artırmayı hedefledik. Böylece ihracatta her yıl yakaladığımız yüzde 15'lik büyüme ivmesini, yenilediğimiz zirvelerimizle yüzde 25'lere çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Zirvenin üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, perakendeci ve markalaşmış üyelerinin ticari ilişkileriyle sektördeki sinerjiyi artırdığını vurgulayan Erdoğan, ithalattan ziyade yerli üreticilere öncelik verilmesi gerektiğine işaret etti.

Buluşmaya Rusya, Belarus, Kosova, Makedonya gibi 10 ülkenin en büyük toptancı, ithalatçı veya perakende zinciri dahil 110 yerli ve yabancı firma katıldı.

Sektörün sorunları, çözüm yolları, yeni iş imkanları ile firmalar arası ikili görüşmelerin yapılacağı zirve yarın sona erecek.

PARTNERSınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!Sınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!
Türkiye’den markalaşma hamlesiTürkiye’den markalaşma hamlesi
Tüketici güven endeksi Kasım’da yüzde 4.0 artışla 59.6’ya yükseldi (2)Tüketici güven endeksi Kasım’da yüzde 4.0 artışla 59.6’ya yükseldi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsmail Erdoğan Züccaciyeciler ZÜCDER

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’den markalaşma hamlesi

Türkiye’den markalaşma hamlesi

Tüketici güven endeksi Kasım’da yüzde 4.0 artışla 59.6’ya yükseldi (2)

Tüketici güven endeksi Kasım’da yüzde 4.0 artışla 59.6’ya yükseldi (2)

'Uzakdoğudan gelen kumaşlar bizi hırpalıyor'

'Uzakdoğudan gelen kumaşlar bizi hırpalıyor'

Konut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'dan

Konut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'dan

Bodrum'da 2018 turizminde artış

Bodrum'da 2018 turizminde artış

Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu

Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.