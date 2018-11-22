"6. Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları Zirvesi" başladı

İZMİR (AA) - Züccaciyeciler Derneği tarafından organize edilen "6. Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları Zirvesi" İzmir'de başladı

Balçova Kaya Termal Otel'deki zirvede konuşan ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan, züccaciye sektörünü buluşturan ve 6'ncısı düzenlenen etkinliğin ilkini 2015'de gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Züccaciye sektörünün 6,7 milyar dolar üretim hacmine sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İhracatın yüzde 85-90'ı ZÜCDER üyelerinin gerçekleştirdiğini göz önüne bulundurduğumuzda, zirvelerimizin içeriğini biraz daha genişlettik. Ekonomi, perakende, beslenme, marka gibi kendi alanında uzman 8 konuşmacı ile katılımcılarımızın bilgi birikimini artırmayı hedefledik. Böylece ihracatta her yıl yakaladığımız yüzde 15'lik büyüme ivmesini, yenilediğimiz zirvelerimizle yüzde 25'lere çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Zirvenin üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, perakendeci ve markalaşmış üyelerinin ticari ilişkileriyle sektördeki sinerjiyi artırdığını vurgulayan Erdoğan, ithalattan ziyade yerli üreticilere öncelik verilmesi gerektiğine işaret etti.

Buluşmaya Rusya, Belarus, Kosova, Makedonya gibi 10 ülkenin en büyük toptancı, ithalatçı veya perakende zinciri dahil 110 yerli ve yabancı firma katıldı.

Sektörün sorunları, çözüm yolları, yeni iş imkanları ile firmalar arası ikili görüşmelerin yapılacağı zirve yarın sona erecek.

