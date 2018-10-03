6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı açıldı

Malatya'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Yapı ve Dekorasyon Fuarı, 55 firmanın katılımıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Malatya Valisi Ali Kaban, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bir kentin yurt içi ve dışında gündem oluşturabilmesinin ortaya koyacağı değerlerle mümkün olacağını söyledi.

Fuarın kent için bir değer olduğunu ifade eden Kaban, "Bir ülkenin değerler olarak ifade ettiği anlam üç şey üzerinden okunabilir. Birincisi ticaret ve sanayi alanında gösterdiği başarı, bir diğeri sanat alanında gösterdiği başarı ve toplumsal ilişkiler düzeyinden tarihi içinde oluşturduğu yer." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya'yı fuarlar, müzeler kenti haline getirmek istediklerini belirterek, "Malatyamız, bir fuar şehrine dönüşürken buraya bir fuar merkezi gerekiyordu. Kalıcı fuar alanıyla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah çadırlar içinde değil, sabit bir yerde fuarlarımızı devam ettireceğiz. Fuarımızın Malatyamızın ekonomisine yeterli katkıyı sunacağını ümit ediyorum. Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bir süreçte fuarımıza olan ilgiyi göreceksiniz." diye konuştu.