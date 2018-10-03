6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı açıldı

Malatya'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Yapı ve Dekorasyon Fuarı, 55 firmanın katılımıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Malatya Valisi Ali Kaban, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bir kentin yurt içi ve dışında gündem oluşturabilmesinin ortaya koyacağı değerlerle mümkün olacağını söyledi.
Fuarın kent için bir değer olduğunu ifade eden Kaban, "Bir ülkenin değerler olarak ifade ettiği anlam üç şey üzerinden okunabilir. Birincisi ticaret ve sanayi alanında gösterdiği başarı, bir diğeri sanat alanında gösterdiği başarı ve toplumsal ilişkiler düzeyinden tarihi içinde oluşturduğu yer." dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya'yı fuarlar, müzeler kenti haline getirmek istediklerini belirterek, "Malatyamız, bir fuar şehrine dönüşürken buraya bir fuar merkezi gerekiyordu. Kalıcı fuar alanıyla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah çadırlar içinde değil, sabit bir yerde fuarlarımızı devam ettireceğiz. Fuarımızın Malatyamızın ekonomisine yeterli katkıyı sunacağını ümit ediyorum. Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bir süreçte fuarımıza olan ilgiyi göreceksiniz." diye konuştu.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da fuarın 55 katılımcı firmayla bölgede yeni gelişimin ne tür ürünlerle olacağını göstereceğini söyledi.
Türkiye'nin ekonomik olarak bazı sıkıntılar yaşadığını dile getiren Sadıkoğlu, şunları kaydetti:
"Statükocu, kendi inisiyatifi dışına girmeyen ve ekonomik baskıyla sıkıntıya sokulmaya çalışılan bir ülke olmayı kabul etmiyoruz ve boyundurluk altına girmiyoruz. Bunun için ne yapmamız lazım? Üretmemiz, çalışmamız, gayret göstermemiz lazım. Dışarıya bağımlılığımızı kesinlikle içeride ürettiğimiz ürünlerle engellememiz lazım. İhracatla döviz girdisi sağlayarak yurt dışında bize baskı yapan ülkelerin emrinde olmadığımızı göstermemiz gerekiyor."
Fuar, 7 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.
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